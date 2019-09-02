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Devlet, MEM’in mobil ekibiyle 3,5 milyon lira kara geçti

Muş Valisi Doç.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
Devlet, MEM’in mobil ekibiyle 3,5 milyon lira kara geçti

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz’ün talimatı ile Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan 4 kişilik “Mobil Onarım Ekibi” ile okullarda başlatılan tamirat ve tadilat çalışmalarıyla devletin kasası 3,5 milyon TL kara geçti.


Muş’ta 2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılmasına sayılı günler kala tadilat çalışmalarına devam eden Milli Eğitim Müdürlüğü Mobil Onarım Ekibi, okullardaki eksik, aksaklıkları tespit ederek gideriyor. Okulların çatısından kapısına, penceresinden perdesine, elektriğinden suyuna her şeyi onaran mobil ekip, öğretmenlere iş bırakmıyor. Mobil Onarım Ekibinin merkeze bağlı Özdilek köyündeki çalışmalarını yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, çalışmalar hakkında hem bilgi aldı em de iyi iş çıkaran personellere teşekkür etti.



“Ekibimiz okulları hazırlayacak, öğretmenler çocuklarla ilgilenmiş olacaklar”


Yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Engin, okulların açılmasına bir hafta kaldığını, il genelinde 711 okulun olduğunu ve 360 okulun köy okulu olduğunu söyledi. Köy okullarında mutlaka birtakım ihtiyaçların olabildiğini kaydeden Engin, “Buralarda lavabo bozuluyor, su borusu patlayabiliyor, prizler arızalanabiliyor, sıraların vidaları çıkabiliyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüzce daha önceden tahsis edilen bir ekibimiz var. Göreve başlayalı 1,5 ay oldu bu ekibin çok güzel işler yaptığını gördüm. En önemlisi ise bu ekibin mesai kavramı yok. Tüm okulları dolaşıyorlar ve ne eksikleri varsa onarıyorlar. En önemli noktada öğretmenlerimiz eğitimle uğraşacaklar. Ekibimiz okulları hazırlayacak, öğretmenler çocuklarla ilgilenmiş olacaklar” dedi.



“Ekibimiz akla gelen her işi yapıyor”


Mobil onarım ekibinin her türlü işi hallettiğini anlatan Müdür Engin, “Genelde yapılan işler akla gelen her şey. Çünkü köy okullarına şehir merkezinden usta ya da tamirci getirmemiz mümkün değil. Sıraların yapımından, kaynak, merdiven korkulukları, kapı kolları, bozuk kapılar, su tesisatı, elektrik gibi tüm işleri yapıyorlar. Bu ekibimizde elektrikçi, tesisatçı, mobilyacı, kaynakçı gibi arkadaşlarımız var. Okulun içerisine girip baştan sona ne eksik varsa yapıyorlar" ifadelerini kullandı.



"Yıl boyunca 3,5 milyon TL kazanç sağlıyoruz”


Mobil Onarım Ekibinin kurulmasıyla bir yılda 3,5 milyon TL kazanç sağladıklarını kaydeden Engin, “Mobil Onarım Ekibimizin bize kazancı yıl boyunca 3,5 milyonu buluyor. 200 bin lira gibi bir malzeme maliyetleri ve gidiş-geliş maliyetleri oluyor. Onun dışındaki her şey devlete katkı olarak kalıyor. Biz bu çalışmaları dışarıya yaptırsak aşağı yukarı 3,5 milyon tutacak. Bunu ekibimiz yaparak 3 milyondan fazla bir para kazandırıyor bu anlamda" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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