Devlet mağdurlara böyle sahip çıktı! Burası Bodrum konutları değil ‘Deprem Konutları’

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Kent merkezinin yanı sıra köylerde 3 bin 285 tek katlı çelik konstrüksiyonlu konutlar inşa edildi. İleri yapı teknolojisiyle inşa edilen konutlar,

üstün deprem güvenliği ve teknik özellikleriyle kırsaldaki vatandaşlara huzur ve güven içinde doğayla iç içe yaşama imkanı sunuyor. Bu konutlardan 108 tanesi ise Gezin köyüne kuruldu. Hazar Gölü manzaralı hakim bir noktaya kurulan konutlar, tatil köyünü aratmıyor. Köylüler tarafından villa siteleri olarak anılan konutlar, konumu ve manzarası ile dikkat çekiyor.

“Elazığ'da 2020 depreminin yaraları erken sarıldı”

Elazığlı olduğunu aktaran Enes Furkan Buğdalı, “Yazları burada geçiriyoruz. Memnunuz ve manzaramız güzel. Burada güzel bir yaşam alanı oluşturuldu. Genel olarak memnunuz. Burası köy halkının kullandığı evlerin hasar görmesi sonucu yapıldı. Köy evi gibi durmuyor. Daha çok turistik bir tesis gibi duruyor.

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Yazlıkçılara hitap eden konut gibi. Elazığ'da 2020 depreminin yaraları erken sarıldı. Bu yönden şanslıydı ve tek il etkilenmişti. Erken toparlandı ama Kahramanmaraş depreminde yine hasar gören daireler var. Hafta sonlarını burada geçiriyoruz. Civar illerden de büyük bir talep var. Burası da ayrı bir yaşam alanı oldu” dedi.

“Buraya villa sitesi diyorlar”

Eyüp Ensar Bağcı ise, “Burayı Elazığ depreminden sonra devlet iyi ve hızlı bir şekilde yaparak halka sundu.

Güzel bir yaşam alanı şeklinde sunuldu. Biz İstanbul'da yaşıyoruz ama yazları buradayız ve çok güzel. Doğasıyla manzarasıyla, bahçesi ve havası ile çok güzel. Diğer köylerde genelde buraya villa sitesi diyorlar. Devlet burayı çok iyi, hızlı ve sağlam yaptığı için imrenen oluyor” diye konuştu.