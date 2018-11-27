Devlet kumardan elini çeksin

Dinimizde açıkça yasaklanan kumarın, ‘Milli Piyango’ adı altında ülkemizde icra edilmesine tepki gelmeye devam ediyor. Yılbaşı çekilişinde kazanan bir kişiye 70 milyon, toplam dağıtılacak bedelin ise 390 milyon lira olarak belirlenmesine tepki yağarken, Akit’e konuşan STK temsilcileri, “Müslümanın helal aşına haram katıldığı gibi isminin içinde milli geçen bu kumarın artık sonlandırılması gerekmektedir” değerlendirmesinde bulundular.

“Bu kanserden kurtulmalıyız”

Milli Piyango’nun devlet eliyle insanları günaha teşvik ettiğini dile getiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, “Milli ifadelerle devletin kumar gibi sömürü sistemlerinin içinde yer almaması gerekiyor. Ülkemizin başına bela olan bu sömürü sisteminin artık son bulması lazım. Bizler her yıl bıkmadan bu işin yanlış olduğunu hatırlattığımız halde hâlâ bu tarz bir sömürü sisteminin devam ediyor olması bizleri derinden üzmektedir. Müslümanın helal aşına haram katıldığı gibi isminin içinde milli geçen bu durumun artık sonlandırılması gerekmektedir. Milli Piyangonun özelleştirilmesini değil, ülke gündeminden çıkarılması gerekiyor. Dünyanın birçok yerinde bu tarz şans oyunları var diye bizde de olacağı anlamına gelmez. Biz inançları olan bir milletiz; ki bizim inancımızda emek verilmeden kazanma gibi bir olgu hiçbir surette kabul edilemez. Bu bir sömürüdür ve yapılması son derece yanlıştır. Devletin bu durumu artık değerlendirmesi gerekmektedir. Yanlıştan dönmenin hazırlıkları yapılmalı, bu kanserden arınmalı, kurtulmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kumarhane basan devlet kendi eliyle kumar oynatıyor

“Müslüman bir ülkede yaşıyoruz” diyen İHH Ankara Temsilcisi Mustafa Sinan, “Bu topraklar bize atalarımızdan miras kalmış yerlerdir. Yüz yıllarca bizim ecdadımız burda hem kendi ahalisine hem de başka memleketteki mazlum insanlara yardım etmiştir. Mazlumların ihtiyaçlarını karşılamış bir soyun evlatlarıyız. Bu icraatları yaparken İslami hassasiyetlerin dışına çıkılmamıştır. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti kurulurken tüm kanunları dışarıdan devşirilerek anayasal bir düzen üzerine oturtuldu. Kumar dediğimiz bu olaylar da normal karşılanmış. İslam’ın haram kıldığı yasaklar normal olarak gösterilmiştir. O yüzden bizler anormal olan bir şeyi normaleştirilmesinin İslami açıdan insanı şirke götüreceğini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle kumarın yapılmaması gerektiği noktasında herkesi uyarıyoruz. Bu bizim söylememizle değil kanun da değişiklik yapılarak kaldırılması mümkün. Devlet kumarhanelere baskın yapıp kapatıyor ama kendi eliyle kumar oynatıyor. Yani bu konuda devletin bir tezatlığı söz konusu. Devletin kendisiyle çelişmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.