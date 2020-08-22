  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Devlet korumasındaki çocuklar rol modelleriyle buluşuyor
Aktüel

Devlet korumasındaki çocuklar rol modelleriyle buluşuyor

Rol Model Projesi kapsamında yürütülen bu çalışmalarda çocuklar kendilerine ilham verecek kişilerle buluşarak deneyim paylaşımı ve gelecek planları için vizyon sağlıyor - Proje kapsamında düzenlenen 3 bin 386 etkinliğe sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat, iş dünyası, kamu kurumu, bankacılık alanlarında başarılı olmuş 3 bin 491 yetişkin katıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:13:51 -
Devlet korumasındaki çocuklar rol modelleriyle buluşuyor

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasındaki çocukların sanatsal, kültürel ve sosyal etkinliklere olan ilgilerini artırmak ve güzel davranışlar geliştirmelerine katkı sağlamak için onları olumlu rol model olabilecek kişilerle bir araya getiriyor.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, devlet korumasındaki çocukların duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemek için pek çok proje hayata geçiriliyor. Bu çalışmalarda kuruluşlarda bulunan çocukları yetiştirirken onların özgün yönlerini açığa çıkaracak programlara önem veriliyor.

Çocuklar, Rol Model Projesi'yle kendilerine ilham verecek kişilerle bir araya getirilerek deneyim paylaşımı ve gelecek planları için vizyon sağlıyor.

Proje kapsamında düzenlenen 3 bin 386 etkinliğe çocuklara rol model olarak ilham verebilecek sağlık, eğitim, spor, kültür ve sanat, iş dünyası, kamu kurumu, bankacılık alanlarında başarılı olmuş 3 bin 491 yetişkin katıldı.

Aralarında doktor, diş hekimi, eczacı, akademisyen, öğretmen, hakim, savcı, avukat, kütüphaneci, arkeolog, vali, kaymakam, gazeteci, yazar, akademisyen, sporcu, oyuncu, kuaför, marangoz gibi meslek sahiplerinin olduğu yetişkinlerin de yer aldığı seminer, söyleşi ve atölye çalışması gibi etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Çocuklara ilham veren, geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinde katkısı olan Rol Model Projesi, toplumda ön plana çıkmış, kariyer sahibi ve yararlı işler icra eden kişilerle sürdürülecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'
Gündem

Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, keşfedilen doğal gazla ilgili CHP'ye talimat verdiğini..
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı