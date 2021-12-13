Devlet korumasa bizi çoktan öldürürlerdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Sözleşmesi ve kadına şiddet olaylarını sanki bakanlığın ve devletin suçu gibi göstermeye kalkan HDP sıralarına cevap veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Şiddeti en son konuşacak grup sizsiniz. Kadına şiddeti konuşan önce Diyarbakır Annelerine bakacak. 9-10 yaşında zorla dağ kaçırılan kız çocuklarına bakacak. Kaç kere gittiniz Diyarbakır Annelerinin yanına” tepkisini göstermişti.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise Bakan Yanık’a, “Sizin koruma kalkanınız yüzünden ziyaret edemedik. Ben defalarca gittim, bir defa temas edebildim. Çünkü İçişleri’nin kolluğu gitmemize izin vermiyor, çünkü onları siyasi amaçlarınız için kullanıyorsunuz” diye herkesin gözünün içine baka baka yalan söyledi.

Akit ailelere sordu

Akit’in Beştaş’ın sözlerini sorduğu Diyarbakır Anneleri de Beştaş’ın her zamanki gibi yalan söylediğini anlattı.

834 gündür HDP ve PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren, evladına kavuşmasına rağmen diğer annelere destek vermeye devam eden annelerden Ayşegül Biçer, “Beştaş’ın her kelimesi yalan. Birçok kez ailelere ‘buradan kalkın gidin’ dedi. Beştaş ilk günden beri orada nöbet tutan ailelere hakaretler etmiş, tehditler savurmuştu. Sadece o değil bütün HDP’li vekiller aynı davranışlarda bulundu. Beştaş çadıra bir kez geldi hiçbir anne ile doğru düzgün konuşmadı. Nöbet tutan aileleri kandırmaya çalıştı. Bunlar ben nöbet tuttuğum zaman benim evimi de kundakladılar. 6 kere kapıma çarpı işaret koydular. Devletimiz bize kol kanat germeseydi bunlar bizi çoktan öldürürdü. Bunlar bu kadar namussuz, karaktersiz insanlar. Ben dağa kaçırılan evladıma kavuştum ancak bunlarla mücadelem bitmedi. Yemin ettim bunların sonu gelene kadar, PKK bitene, HDP kapatılana kadar ne benim ne de nöbet tutan ailelerin mücadelesi bitmeyecek” dedi.

Öyleyse niye kapılarına kilit vurup kaçtılar!

Dağa kaçırılan kızı için 834 gündür nöbet tutan Türkan Mutlu da, “Biz onların ayağına kadar geldik, senelerdir kapılarında bekliyoruz. Bunlar bizi tehdit etmekten, bize hakaret etmekten başka ne yaptı? Ümit yürüyüşü yapan baba Mehmet Laçin’i o yaşında Ankara’nın göbeğinde linç etmeye kalktılar. Şimdi kalkmış bizi kandırmaya çalıştığı gibi bütün Türkiye’yi kandırmaya çalışıyor. Yanımıza gelmeyi bırak il binasının kapısına kilit vurup kaçtılar! Bunlar sadece yalan söylemeyi bilir. İnsanları tehdit edip, korkutup sindirmeyi bilir. Çocukları kandırıp ellerine silah vermeyi bilir” tepkisini gösterdi.