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Devlet Konservatuarına Koro Festivalinden ödül

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuarı Alphecca Çok Sesli Korosu, İstanbul’da 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Çok Sesli Koro Festivalinde ödül aldı.

07 Mayıs 2019 Salı 16:04
Devlet Konservatuarına Koro Festivalinden ödül

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuarı Alphecca Çok Sesli Korosu, İstanbul’da 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Çok Sesli Koro Festivalinde ödül aldı.


İstanbul Maltepe’de 5 Mayıs’ta düzenlenen festivale katılan Alphecca Çok Sesli Korosu, festivalde “Koro Performans” dalında “Homojenlik” ödülünü kazandı. 20’nci yüzyıl Türk müziği bestecisi Nevit Kodallı’nın onur konuğu olduğu festivale, 3 farklı ülkeden ve Türkiye’den 25 şehirden toplam 118 koro katıldı. SAÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Nilgün Sazak da festivalin 41 kişilik jüri heyeti içerisinde yer aldı.


Araştırma Görevlisi Hacı Bekir Kurşunet şefliğinde 2018 yılı Kasım ayında kurulan Alphecca Çok Sesli Korosu, uzun ve yorucu çalışmalardan sonra festivale katıldı. Sakarya Üniversitesini başarıyla temsil eden koro, çok sesli koro müziğinin önemli örneklerinden 4 eser seslendirdi. Tamamı Devlet Konservatuarı öğrencilerinden oluşan koro, 4 soprano, 3 alto, 5 tenor ve 6 bas sesten oluşuyor.


Koroda soprano olarak Gülçehre Kübra Karaman, Betül Çalık, Kübra Altın, Begüm Ünlü, alto olarak Benay Benlioğlu, Nuriye Bircan Ece, Münteha Ülkü Ateş, tenor olarak Batuhan Genç, Anıl Erkılınç, Mertkan Turan, Muhammet Çalışkan, Burak Ünlü, bas olarak ise Emirhan Avcı, Burak Dursun, Oğulcan Moğulkanlı, Kubilay Uçan, Gökhan Kızmaz, İlkan Kocaman yer aldı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 16:04
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