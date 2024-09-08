Devlet kemer sıkıyor CHP parayı heykellere gömüyor! CHP’nin beton aşkı

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Heykeli hizmet sanan ve bu sayede ülkeye medeniyet geleceğine inanan CHP’li belediye başkanları seçildikleri kentlerin bütçelerini taşa, betona aktarmaya devam ediyor. Çok sayıda belediyenin kamu parasını heykellerle har vurup harman savurduğu ortaya çıktı. Tasarruf tedbirleri kapsamında ülke kemer sıkarken, CHP’li belediyelerin beton aşkını gözler önüne seren ihalelerinden bazıları şöyle:

“Mızrak” çuvala sığmıyor

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 1983’te yapılan Atatürk heykelini yıprandığı gerekçesiyle kaldırarak yenisini dikti. Başkan Subaşı, maliyeti açıklanmayan dev heykeli şu sözlerle savundu: “Taşıdığı anlam, verdiği fikir ya da hatırlattığı tarihsel miras sanat eserini kendisi kadar önemlidir. Bir ülkenin ya da şehrin çocuklarında ve gençlerinde uyandırdığı duygular, bazen sanat eserinin kendisinden dahi önemli hale gelir.”

5 metrelik heykel

31 Mart seçimlerinde AK Parti’den CHP’ye geçen Bursa Osmangazi Belediyesi’nde de heykel seferberliği yaşandı. Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın talimatıyla heykeltıraş Pınar Öktem Doğan’a yapılan Atatürk Anıtı, 31 Ağustos’ta düzenlenen törenle açıldı. Belediye bahçesine dikilen 5 metrelik devasa heykel için belediye kasasından ne kadar harcama yapıldığı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

CHP’li Uçak Belediyesi ise Kurtuluş Mahallesi’ndeki Atatürk Heykeli önünde yapılacak düzenlemesine tam 7 milyon 985 bin 250 lira bütçe ayırdı.

22.03.2024 tarihinde doğrudan temin yöntemiyle 156 Bin TL’lik heykel alımı yapan Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, önümüzdeki hafta yeniden heykel alımına çıkıyor. CHP’li Hasan Akgüne belediyenin bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 19.07.2024’te, Doğrudan Temin Numarası ile yapılacak ‘Heykel Bakım Onarım İşi’ ihalesine belediye bütçesinden 350 bin TL ayırdı.

Yavaş'tan yarım milyon TL

Başkanlığını Mansur Yavaş’ın yaptığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz aylarda ‘Temsil Ağırlama Kapsamında’ düzenlediği Doğrudan Alım ihalesiyle muhtelif alanlarda kullanılmak üzere 3 adet Mustafa Kemal Atatürk Heykeli alımı yaptı. Yavaş yönetimi 3 heykele belediye kasasından tam 480 bin TL aktardı.

İmamoğlu’nun yerine geleceği söylenen ve dans festivalinden başka bir icraatı olmayan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın ise düzenlediği 30 kalemlik ihale ile Atatürk Posteri ve Belediye Flaması Alımı yapacağı öğrenildi.