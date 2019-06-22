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Devlet hastanesinde CHP propagandası!

İstanbul Sarıyer'de devlet hastanesinde bir doktorun görevi başındayken CHP'li İmamoğlu'nun rozetini takarak propaganda yaptığı belirlendi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 10:18
Devlet hastanesinde CHP propagandası!

 Haber Merkezi 

İstinye Devlet Hastanesi’nde siyasi propaganda skandalı. İstanbul Sarıyer’deki İstinye Devlet Hastanesi’de görevli doktor Hatice Pınar Yavaşça’nın CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun propagandasını yaptığı belirlendi. Görevi başındayken koluna İmamoğlu rozeti taktığı öne sürülen Anestezi Uzmanı Hatice Pınar Yavaşça’nın, konuya tepki gösteren hastaları ise umursamadığı öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarında kolunda CHP adayı İmamoğlu’nun rozeti olduğu net şekilde görülen Yavaşça’nın kamusal alanda yaptığı siyasi propagandanın suç olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Skandal olayla ilgili görüşüne başvurmak istediğimiz Hatice Pınar Yavaşça, mesai dışında olduğu iddiasıyla tarafımızla görüştürülmedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 10:18
  1. İstinye Devlet Hastanesi
  2. İstanbul Sarıyer
  3. Hatice Pınar Yavaşça
  4. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  5. Anestezi Uzmanı Hatice Pınar Yavaşça
  6. CHP adayı İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Nazım aratNazım arat27 dk önce
    1950 lere dönmüşüz. Chp aklı tam budur
  • MetehanMetehan29 dk önce
    Sağlık müdürü hükümetin emrinde değil mi? hemen soruşturma açmak zorunda.
  • AkilAkil32 dk önce
    Bu normal adam devletin adliyesin de yapıyor adam adının İbrahim olduğun bile istemiyorMüslümanlığıadını Hans olsa daha iyi böyle
  • mahirmahir32 dk önce
    Devlet memurunun siyaset ve ayrımcılık yapması 657'ye göre suçtur, ona işlem yapmayan başhekime işlem yapılsın ozaman
  • TurgayTurgay36 dk önce
    DEVLETİN BAŞINDAKİ ZAT AKP PROPAGANDASDI YAPARKEN NEDEN SESİNİZ ÇIKMIYOR, DEVLET BAKANLARI, VALİLER, MÜDÜRLER AKP PROPAGANDASI YAPARKEN NEDEN KAFANIZI PİSLİĞE GÖMÜYORSUNUZ UTANMAZ HERİFLER, SÖZDE MÜSLÜMANLAR SİZİ... ALLAH BELANIZI VERSİN...
  • sukrusukru43 dk önce
    Yavuz gemisi sanki boruyu bu ekşicilere döşüyor,o derece canlarını yakmış yani.
  • Misafir Misafir 47 dk önce
    Akepe olunca ses yok.Muhalif olunca devlet dairesi öylemi birazcık insaf ve izan lütfen bütün diyanet başta okullar ve diğer kurumlar akepe nin seçim bürosu gibi işliyor
  • Mikail okuroğlu beylikdüzü Mikail okuroğlu beylikdüzü 50 dk önce
    Kanunlar birşey demiyorsa halk müdahele etmiyorsa yapsın yapabildiğini yarın songörelim ist lü ne diyecek. Aynısı nı karşı taraf da yapsın mı...!!
  • HalitHalit54 dk önce
     hain şerfsiz..

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