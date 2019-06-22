Devlet hastanesinde CHP propagandası! İstanbul Sarıyer'de devlet hastanesinde bir doktorun görevi başındayken CHP'li İmamoğlu'nun rozetini takarak propaganda yaptığı belirlendi.

Haber Merkezi İstinye Devlet Hastanesi’nde siyasi propaganda skandalı. İstanbul Sarıyer’deki İstinye Devlet Hastanesi’de görevli doktor Hatice Pınar Yavaşça’nın CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun propagandasını yaptığı belirlendi. Görevi başındayken koluna İmamoğlu rozeti taktığı öne sürülen Anestezi Uzmanı Hatice Pınar Yavaşça’nın, konuya tepki gösteren hastaları ise umursamadığı öğrenildi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarında kolunda CHP adayı İmamoğlu’nun rozeti olduğu net şekilde görülen Yavaşça’nın kamusal alanda yaptığı siyasi propagandanın suç olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Skandal olayla ilgili görüşüne başvurmak istediğimiz Hatice Pınar Yavaşça, mesai dışında olduğu iddiasıyla tarafımızla görüştürülmedi.

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