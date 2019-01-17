Devlet hastanelerinde muayene olmak isteyip herhangi bir sigortası olmayan vatandaşlar muayene ücreti ödemek durumundadır. Peki, devlet hastanesi sigortasız muayene ücreti ne kadar? İşte devlet hastanelerinde sigortası olmayanlar için muayene ücreti...

Devlet hastanesi sigortasız muayene ücreti ne kadar?

Çalışmayan yahut düzenli olarak primleri ödemeyen, devlete Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan ve sigortası olmayıp halen gelir testi yaptırmayan kişiler devlet hastanelerinde muayene olabilmek için paralı hasta muayene ücret olan 30 TL ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Muayene ücretleri haricinde tahlil ücretleri de ayrıca tahsil edilmektedir. Ancak devlet hastanelerine acilden giriş yapanlardan muayene ve tahlil ücreti alınmaz.

Muayene ücretini gittiğiniz devlet hastanesinde muayene olmadan önce vezneye ödemeniz gerekmektedir. Sigortasız hasta olarak sıra beklememeniz için kamuya bağlı devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastanelerinde muayene olabilmek için randevu almanız gerekmektedir.

Randevularınızı Alo 182 ya da MHRS sistemi üzerinden alabilirsiniz. Tedavi sürecinizde kullanılacak olan maliyeti yüksek malzemeleri temin etmeniz istenebilir.