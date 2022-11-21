Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez binasında basın açıklaması yaptı. Sarıgül’ün gündeminde Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan hava harekatı yer aldı.

Terör hedeflerine yönelik hava hareketini başlatan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başarılar dileyen Sarıgül, “Çocukları, kadınları masum sivil insanları, askerimizi, maalesef polisimizi şehit eden bir terör örgütüne karşı mücadele veriyoruz. Sınırlarımızı, topraklarımızı, insanlarımızı ve ülkemizi koruyoruz. Silahlı saldırıya maruz kalan her devletin yaptığını ve yapması gerekeni yapıyoruz. Bu mücadeleyi yapan devlet güçlerine herkesin destek olması lazım” diye konuştu.

Sarıgül, bazı devletlerin Türkiye’yi ülke sınırlarıyla ve komşularıyla problemli bir havaya sokmak istediklerini ve bu devletlerin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü üzerinde sinsi planları olduğunu iddia ederek, “Hiçbir muhalefet partisinin söylemeye cesaret edemediği bir konunun da altını çizmek istiyorum Kürt yurttaşlarım ve Türk yurttaşlarım kardeştir. Kalleş olan Amerika’dır” ifadelerini kullandı.