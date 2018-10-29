Devlet Erkanı Anıtkabir'de!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Cumhuriyet Bayramı'na dair bir mesaj paylaştı:

Aziz Milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin ilanının 95. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin kazanılmasına ve yeni devletimizin kuruluşuna öncülük eden tüm kahramanlarımızı tazimle yad ediyorum.