Devlet erkanı Anıtkabir’de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız." ifadelerini kullandı.

Şentop, TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yılına erişmenin iftiharı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirten Şentop, bir asrı geçen yaşıyla büyük zorluklarla kurulan TBMM'nin canları pahasına hürriyetini teslim etmeyen kahraman milletin armağanı olduğunu kaydetti.

Şentop, "Tarihimizin makus zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, 'Ya istiklal ya ölüm' düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır. 101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Meclisin açıldığı 23 Nisan gününün Ulusal Egemenliğin yanı sıra Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının, tarihten alınan gücün istikbalin mimarlarına aktarılmasının tezahürü olduğunu vurgulayan Şentop, çocuklara yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak ve onların çağın gereklerine uygun donatılmasına gayret etmenin en asli vazife olduğunu belirtti.

Bu sorumluluğunun bilincinde olduklarının altını çizen Şentop, "Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mesai ve silah arkadaşlarını, ilk Meclisimizden itibaren Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hassaten milli şairimiz Mehmet Akif'i, İstiklal Harbi'nde canlarını feda eden aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin çocuklara verdiği önemin ve değerin en güzel tezahürlerinden birisinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkemizin en kıymetli hazineleri olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şanlı tarihimizden aldığımız gücü ve evlatlarımızın enerjisini bugünün dinamizmiyle birleştirerek 2023 ve gelecek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu vesileyle, kuruluşundan bu yana, Türkiye Büyük Milleti Meclisi çatısı altında ülkemize hizmet etmiş olan tüm milletvekillerimize, milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum.

İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm çocuklarımızın bu müstesna bayramını gönülden tebrik ediyorum."

Başkan Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir mesaj yayımladı. Erdoğan, ''15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cülerce bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürecektir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ederek, Gazi Mustafa Kemal'in dünya çocuklarına armağan ettiği bu müstesna günün ülke, millet ve çocuklar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, "23 Nisan'ı bu yıl da küresel koronavirüs salgını nedeniyle dünya çocuklarıyla bir araya gelemeden kutlasak da bu anlamlı günün heyecanını ve coşkusunu tüm çocuklarımız ve milletimizle hep birlikte yaşıyoruz. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla Türk milletinin bağımsızlığını ve milli iradenin hakimiyetini dünyaya ilan ederek açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığımızın öncüsü olmuştur." ifadelerini kullandı.

Meclisin, 23 Nisan 1920'den bugüne kadar birçok badire atlattığını, Milli Mücadelede şerefle kazandığı "gazilik" payesini, 15 Temmuz darbe teşebbüsünde ikinci kez aldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Darbe, cunta, vesayet girişimleri ve terör saldırılarına maruz kalan, son olarak da 15 Temmuz 2016'da hain FETÖ'cüler tarafından bombalanan yüce Meclisimiz, milli iradenin tecelligahı olarak ilelebet varlığını sürdürmeye devam edecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye idealiyle kenetlenen aziz milletimiz için daha büyük, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek, gelecek nesillere gurur duyacakları bir ülke bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz."