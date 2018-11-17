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Devlet eliyle oynatılan kumara, başörtüsünü de alet ettiler

Anadolu Ajansı'nın yayınladığı bir videoda, şans oyunları adı altında kumar oynatan bir bayi işleten başörtülü kadının, bu oyunlara halkı teşvik eden cümleler kullanması tepkilere yol açtı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:45

Anadolu Ajansı'ndan yayınlanan bir video, duyarlı Müslüman vatandaşların tepkisini çekti. 

AA'nın çanak tuttuğu şans oyunları adı altındaki kumara vatandaşlar teşvik edilirken başörtülü bir işletmeci kadının skandal sözleri büyük tepkilere yol açtı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:45
  1. Devlet eliyle kumar oynatılıyor
  2. şans oyunları
  3. kumara başörtüsünü alet ettiler

YORUM YAZ

  • ramazanramazan3 dk önce
    biz musluman bir sistemlemi yasiyoruz...şeriat kanunumu var...bankalarin hepsi faizle iştigal.. neyi sorguluyorsunuz...
  • cccc5 dk önce
    para lazım para devlete
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