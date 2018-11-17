Devlet eliyle oynatılan kumara, başörtüsünü de alet ettiler
Anadolu Ajansı'nın yayınladığı bir videoda, şans oyunları adı altında kumar oynatan bir bayi işleten başörtülü kadının, bu oyunlara halkı teşvik eden cümleler kullanması tepkilere yol açtı.17 Kasım 2018 Cumartesi 17:45
Anadolu Ajansı'ndan yayınlanan bir video, duyarlı Müslüman vatandaşların tepkisini çekti.
AA'nın çanak tuttuğu şans oyunları adı altındaki kumara vatandaşlar teşvik edilirken başörtülü bir işletmeci kadının skandal sözleri büyük tepkilere yol açtı.
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