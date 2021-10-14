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Kadın - Aile Devlet desteğiyle sera sahibi oldu
Kadın - Aile

Devlet desteğiyle sera sahibi oldu

Erzincan'da uzun yıllar tarım işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Şengül Özege, devlet desteğiyle iki dönümlük bahçesine kurduğu serayla tarımsal üretime katkı sağlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 13:32:00 -
Devlet desteğiyle sera sahibi oldu

Erzincan'da uzun yıllar tarım işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Şengül Özege, devlet desteğiyle iki dönümlük bahçesine kurduğu serayla tarımsal üretime katkı sağlıyor.

Kentte uzun yıllar tarım işçi olarak çalışan Özege, eşinin de katkılarıyla geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı ile Erzincan Valiliği tarafından verilen yüzde 75 hibe desteğiyle kendi bahçesindeki iki dönümlük arazi üzerine sera kurdu.

Devlet desteğiyle işinin patronu olan Özege, daha önce işçi olarak çalıştığı sera ve sebze tarlalarında edindiği tecrübeyle ilk yıl kendi serasında ektiği domatesten yaklaşık 40 ton verim aldı.
Serasına bu yıl marul, salatalık gibi sebze çeşitlerini de eken Özege, eşiyle bakım ve hasadını yaptığı mahsullerini kentteki restoran ile pazarcılara satıyor. Kadın girişimci Özege, yıllarca tarımsal üretimde işçi olarak çalıştığını ve işini çok sevdiğini söyledi.

Kadınların da birçok işi başaracağını ve ailesine katkı sağlayabileceğini ifade eden Özege, şöyle konuştu:
"Ben eşime 'hem tarlamız var hem de biz bu işi zaten yapıyoruz ve bu iş elimizden geliyor' dedim. Allah razı olsun o da beni kırmayarak teşvik için Erzincan Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat etti. Ben öncelikle müdürlükte bulunan ziraat mühendisi Murat beye ve çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde özgüven kazanarak 2 dönümlük arazimize teşvikle birlikte sera kurduk. İlk yılımızda domates ve ardından kıvırcık marul ektik. Şu anda üretimimize devam ediyoruz."

Özege, girişimcilikten korkmadığını belirterek, kendisine güvendiğini ve bu işi başaracağına inandığını dile getirdi. Devletten yüzde 75 hibe desteği aldıklarını anlatan Özege, "İyi ki bu işe başvurmuş ve bu işe girmişiz. Ben herkese bunu tavsiye ediyorum. Özellikle kadınlarımız hiç korkmasınlar, bu tarz işlere girsinler. Hem çocuklarımıza katkımız hem de evimize katkımız oluyor." diye konuştu.

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