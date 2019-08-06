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Devlet desteğiyle hayvanları oldu, süt besiciliği yapıyor

Elazığ’ın Keban ilçesinde balıkçılık yaparken, başvurduğu "Genç Çiftçi" projesinden hibe desteği çıkan genç adam, aldığı büyükbaş hayvanlarla sütçülüğe başlayarak kendi işinin patronu oldu.

06 Ağustos 2019 Salı 10:22
Devlet desteğiyle hayvanları oldu, süt besiciliği yapıyor

Elazığ’ın Keban ilçesinde balıkçılık yaparken, başvurduğu "Genç Çiftçi" projesinden hibe desteği çıkan genç adam, aldığı büyükbaş hayvanlarla sütçülüğe başlayarak kendi işinin patronu oldu. Ahırının bulunduğu bölgede yapılaşma olmadığı için elektrik alamayan genç çiftçi, sütün soğutma işlemi yapılmadığı zaman kısa sürede bozulduğunu aktararak yetkililerden de destek istedi.


27 yaşındaki Furkan Dağ, iki yıl önce Keban Baraj Gölü üzerinde balıkçılık sektöründe çalışırken, aile büyüklerinin tavsiyesi üzerine büyükbaş hayvancılığı için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Genç Çiftçi" projesine başvurdu. Başvurusunun kabul edilmesi üzerine 30 bin TL’lik hibe desteği kapsamında çadırdan ahır ve 3 inek alan Dağ, kendi imkanlarıyla hayvan sayısını 7’ye çıkardı. Yaklaşık 2 yıldır süt besiciliği yaparak kendi işinin patronu olan Dağ, sadece ahırının bulunduğu bölgede yapının olmamasından dolayı günlük elektrik ihtiyaçlarının jeneratör ile karşılamak zorunda kaldığı için sıkıntı çekiyor.


İki yıldır bu işi yaptığını belirten Genç Girişimci Furkan Dağ, “Bundan önceki işim balıkçılıktı. Bu mesleğieskiden hem köyde yaptığımız için hem de ata mesleği dediğimiz için girdim. Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe desteğinden yararlandık. Bize çadır yapıp inek desteği verildi. Ayrıca büyüklerimiz bize büyük baş hayvancılığı tavsiye etti. Ahırın etrafını genişletip, etrafını ağaçlandırdım. Ayrıyeten 70 bin lira kredi çekip büyükbaş hayvan aldım” dedi.



“En büyük sıkıntım elektrik”


En büyük sıkıntısının elektrik olduğunu vurgulayan Dağ, “Yaklaşık 75 yıldır Kaban Baraj Gölü’nün yanında yaşıyoruz. Eskiden Türkiye’nin yüzde 80’ine hitap eden baraj, şuanda Keban’ın en ufak bir ahırına hitap edemiyor. Nasıl hitap edemiyor derseniz, biz elektrik alamıyoruz. Aslında en büyük sıkıntımız bu. Elektrik ile sağım yapacağız, ahırı ışıklandıracağız, gerektiği zaman ahırı ısıtıp etrafı aydınlatacağız ve güvenlik amaçlı kamera takacağız. Ancak elektriğimiz olmadığı için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şuanda en büyük sıkıntım elektrik” ifadelerini kullandı.



“Aşırı sıcaklıklardan dolayı 40 litre süt bakteri kaptı”


Yetkililerden destek beklediğini ifade eden Dağ, “Şu anda elektriğim olmadığı için süt soğutma tankı alamıyorum.Dolayısıyla süt bozuluyor. yaklaşık 3 gün önce aşırı sıcaklıklardan dolayı 40 litre süt bakteri kaptı. Süt, sağıldıktan 5 dakika sonra soğutulması lazım. Soğutamadığımız için süt bozuldu. Bu konuda yetkililerden destek bekliyoruz. Sıkıntımız çok büyük. Bundan dolayı işlerimizi büyütemiyoruz ve geleceğe dönük üretim yapamıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 10:22
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