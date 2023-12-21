Devlet desteğinden yararlanmak mümkün! İşte ihracatta teşvik edilen sektörler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kısa bir süre önce, şirketlere ihracata yönelmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, ihracata konu alanlarda yatırım yapılmasının önemini vurgulamıştı.

Mikro ve karşılıklı ticaret vurgusu

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “İnternet üzerinden yurtdışına yapılan bir satışta (e-ihracat), KDV hariç fatura tutarı 15 bin Euro’dan az ve satışa konu olan malların ağırlığı 300 kilogramdan hafif ise, bu e-ihracat türüne mikro ihracat diyoruz.” dedi.

Devlet desteğinden yararlanın

Çiğdemli, “Yurt dışı pazarlarda Türk ürün ve markalarının tanıtılması ve e-ihracatın ivmelendirilmesi amacıyla şirketlere 15 milyon liraya kadar e-ihracat desteği verilecek. Destek üst limiti, çatı kuruluşları için 150 milyon lira olarak belirlendi. Bu destek paketi e-ticaret ekosistemini ve genel olarak üreticiyi destekleyeceği gibi yeni işlerin ve iş modellerinin ortaya çıkmasını da hızlandıracaktır.” dedi.

e-ihracat adeta maden

Mikro ihracatın yanı sıra, şirketler arası toptan ticarete yönelik e-ticaret sitesi talebinde de adeta patlama olduğuna işaret eden Çiğdemli, “Özellikle KOBİ’lerimiz online ihracat konusunda ciddi bir farkındalığa sahip. Fakat bu farkındalığın daha da yayılması gerekiyor. Sayın Şimşek’in ihracatçıya yönelik vurgu yaptığı dış pazar arayışı için, e-ihracat adeta bir maden diyebiliriz” dedi.

Hangi teşvikler var?

E-ihracat destek rakamları 2023 yılı için güncellendi. Yeni e-ihracat destekleri kapsamında, 2023 yılı için güncellenen rakamlara baktığımızda, e-ihracat yapan şirketler 27 milyon liraya, B2B platformları ise 7,2 milyon liraya, perakende e-ticaret siteleri, pazaryerleri ve e-ihracat konsorsiyumları ise 81,4 milyon liraya kadar farklı kalemlerde e-ihracat desteği alabilecek. Bu rakamların özellikle KOBİ’ler açısından çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Reklam ve pazarlama noktasında da devletin birçok teşvik ve desteği bulunuyor.

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