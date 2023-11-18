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Gündem Devlet Denetleme Kurulu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik
Gündem

Devlet Denetleme Kurulu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik

Yeniakit Publisher
2023-11-18 03:53:00 -
Devlet Denetleme Kurulu hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik

Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulunun bazı yetki ve görevleri düzenlendi.

Kararnamedeki düzenlemeye göre Devlet Denetleme Kurulu tarafından denetleme faaliyetine yardımcı olmak üzere denetim mahallinde kurum ve kuruluşların her kademe ve rütbedeki personeli görevlendirilebilecek.

Denetçiler, talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı tarafından görevlendirilecek.

Kararname ile yapılan diğer bir değişiklikle de Kurul Sekreterliğinde çalışacak idari personel Kurul Başkanının talebi üzerine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanınca atanacak veya görevlendirilecek.

Dolu kadrolarda derece değişikliği, boş kadrolarda sınıf, unvan ve derece değişikliği yetkisi de Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanında olacak.
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