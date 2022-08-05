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Gündem Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'ndan yeni KPSS açıklaması
Gündem

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'ndan yeni KPSS açıklaması

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen KPSS ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 11:29:00 -
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'ndan yeni KPSS açıklaması

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili süreci bulandırmaya çalışanlara itibar edilmemesini isteyerek, "Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan yapan Arıncı şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz"

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