Devlet Demir Yolları’nın ismi değişti

AK Parti, yeni hükümet sisteminin ardından birçok alanda yeni düzenlemelere gitmeye devam ediyor.

Yeni oluşumda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yenilenen teşkilat şemasında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlükleri yer almadı.

Bu iki kurumun bakanlığın merkez yönetimindeki genel müdürlüklerden birinin içinde yer alabilecekleri konuşuluyor.

Kalkınma Ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanırken, Devlet Demir Yolları’nın adı Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü oldu.