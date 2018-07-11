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Devlet Demir Yolları’nın ismi değişti

AK Parti, yeni hükümet sistemiyle birlikte kapsamlı değişiklikler yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Devlet Demir Yolları’nın adı Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü oldu.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:46
Devlet Demir Yolları’nın ismi değişti

AK Parti, yeni hükümet sisteminin ardından birçok alanda yeni düzenlemelere gitmeye devam ediyor.

Yeni oluşumda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yenilenen teşkilat şemasında Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlükleri yer almadı.

Bu iki kurumun bakanlığın merkez yönetimindeki genel müdürlüklerden birinin içinde yer alabilecekleri konuşuluyor.

Kalkınma Ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanırken, Devlet Demir Yolları’nın adı Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü oldu.

 

 

 

 

 

  

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:46
  1. Devlet Demiryolları
  2. değişti
  3. Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • ihsihs35 dk önce
    Demiryolları Düzenleme Genel Müdürlüğü daha önceden kurulmuş olan farklı bir Genel Müdürlük. TCDD Genel Müdürlüğü eski ismi ile faaliyetlerine devam ediyor. Haber yaparken biraz araştırma zahmetine girerseniz böyle komik duruma düşmezsiniz!
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