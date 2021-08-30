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Siyaset Devlet dar gelirli ailelerin yanında! CHP ise kıskançlık krizinde..
Siyaset

Devlet dar gelirli ailelerin yanında! CHP ise kıskançlık krizinde..

CHP yandaşı Sözcü ile İP'li Ahmet Çelik'in Yeniçağ gazetesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın, "Elektrik Tüketim Desteği" açıklamasını, "Halkın hali itiraf ediliyor" şeklinde yorumladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 17:29:00 - 2021-08-30 17:57:51
Devlet dar gelirli ailelerin yanında! CHP ise kıskançlık krizinde..

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti iktidarı, dar gelirli 2,1 milyon aileye elektrik faturalarında destek vererek, faturalarının bir kısmını üstleniyor. Uygulama henüz iki yıllık. Böylece, dar gelirlilere destekte bulunulduğu için, elektrik zamlarının tamamı, dar gelirli ailelere yansımamış oluyor. Ama CHP devletin bu desteğini bile, "halkın hali itiraf ediliyor" diye yorumluyor. Yaptıkları yorumlar, bu kafadaki adamların, asgari ücrete zam üstüne zam yapılsa, "Bakın itiraf ettiler, asgari ücretliler geçinemiyor ki, maaşlarına zam üstüne zam yapılıyor" diyecek kadar kıskançlık krizine gireceklerini gösteriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dar gelirli ailelere, "Elektrik Tüketim Desteği" sağlandığını belirterek, "68-137 TL arasında 'Elektrik Tüketim Desteği' veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL’yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız." demişti.

CHP'li kafaların, Bakan Yanık'ın açıklamarına yorumları..

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bakan Yakın'ın, "Elektrik Tüketim Desteği" açıklamasını hedef almıştı. Öztrak'ın açıklamalarından sonra harekete geçen Yeniçağ ve Sözcü gazeteleri de, bugün ilgili haberi birinci sayfalarına taşıdı.

'2,1 milyon aile faturalarını ödeyemiyor'

CHP yandaşı Sözcü, Bakan Yanık'ın açıklamalarını, "CHP gündeme getirdi, bakan açıkladı! 2.1 milyon hane elktrik faturasını ödeyemiyor" başlığı ile birinci sayfasından verdi.

İP'li Yeniçağ manşetten verdi

Aynı haber İP'li Ahmet Çelik'in gazetesi Yeniçağ'da ise manşette yer aldı. Yeniçağ, Bakan Yanık'ın açıklamalarını, "AKP iktidarını elektrik çarptı" şeklinde yorumladı.

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