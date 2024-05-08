Devlet cenazeyi de mi getirtemiyor? Hasan Saklanan’ın ailesi şehidimizi istiyor!

Erdem Özveren’in X hesabından yayınladığı videoda, ailesi, “Şehidimiz Hasan Saklanan’ın cenazesi nerede?” diye soruyor.

Ailenin yanında konuşan Erdem Özveren, paylaştığı videoda diyor ki:

“Kıymetli arkadaşlar, malumunuz Kudüs’te bir şehidimiz var. Urfalı bir kardeşimiz... Yaklaşık bir hafta önce şehid oldu. Onun baba ocağındayız, evindeyiz. Taziye ziyareti için geldik. Fakat, şöyle bir durumla karşılaştık: Yaklaşık 6-7 gün olmasına rağmen şu anda naaşıyla alakalı bir bilgiye sahip değiliz. Ne zaman ulaşacağına dair de bir bilgimiz yok. Babası yaşlı, annesi yaşlı. Kardeşi burada. Bu cenazenin ne zaman ulaşacağına dair herhangi bir bilgiye sahip olmak istiyorlar. Biz de burada yetkililere, Dış İşleri Bakanlığımıza, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve ilgili kurumlara buradan çağrı yapmak istiyoruz.

Hasan Saklanan kardeşimiz 107 sene sonra Kudüs’te ilk şehit olan kardeşimizdir. Kudüs cephesinden itibaren hesap edildiği vakit, Kudüs’te Anadolu topraklarından gidip de şehit olan ilk kardeşimiz oluyor o tarihten bu yana. Bu kardeşimizin emanetine sahip çıkmakta fayda olacağını düşünüyoruz. Bir an önce bu naaşın bu topraklara gelmesi hususunda devlet büyüklerimize çağrı yapıyoruz.”

Erdem Özveren’e bu hassasiyeti dolayısıyla teşekkür ediyor ve bu vesileyle biz de tekrar soruyoruz:

“Şehidimiz Hasan Saklanan’ın cenazesi nerede?”

Dış İşleri Bakanlığı şehidimizin memlekete getirilmesi için gerekli girişimlerde bulundu mu, bulunmadı mı? Bulunduysa neticesi ne oldu, şehidimiz gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecekse ne zaman gelecek?

Artık bu sorulara cevap da istemiyoruz, şehidimizin cenazesini istiyoruz!

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