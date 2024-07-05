Devlet Bey'in bir bildiği var! O konuda yine haklı çıktı

Okan Müderrisoğlu, Devlet Bahçeli'nin MHP ve Ülkü Ocakları'nı hedef alan kampanyalara karşı duruşunu ele aldı. Sinan Ateş cinayeti üzerinden Bahçeli'nin FETÖ mensuplarına karşı uyarılarda bulunduğunu aktaran Müderrisoğlu, MHP liderinin yine haklı çıktığını söyledi. İşte Müderrisoğlu'nun Sabah gazetesindeki yazısı:

"Aradan uzun zaman geçti. Ama dün gibi hatırlıyorum... Bir sohbet için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin makamındaydım. MHP'nin milletvekili aday listelerine sızmaya çalışanlara karşı ne kadar müteyakkız olduklarını anlatıyordu. Bir ara durdu ve makam koltuğunu göstererek, "Buraya, MHP'nin ilkelerini benimsemiş herhangi biri oturabilir, asla bir FETÖ mensubu oturamaz!" dedi. Belli ki bildiği bir şeyler vardı. O tarihte cemaat veya hizmet hareketi kılıfına bürünmüş figürler faaldi ancak hakiki yüzleri deşifre olmamıştı. Devlet Bey ise çoktan adlarını koymuş ve tasnif etmişti...

Gelinen aşamada...

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden adli boyutu kat be kat aşan, giderek siyasal karakter kazandırılan bir kampanya söz konusu. Gerek asli faillerin gerekse azmettirenlerin belirlenmesi ve hukuki bedelinin ödettirilmesi toplumun mutlak beklentisi.

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Buna karşın...

Sn. Bahçeli'nin, MHP ve Ülkü Ocakları'na fatura kesmeye çalışan odaklara "hodri meydan" çektiği de unutulmamalı. Birkaç gündür açık kaynaklara yansıyan belgeler; kripto FETÖ'cülerin, MHP ile ertelenmiş hesabını görmek isteyenlerin, merhum Erbakan'ı hedef alan "Kayıp Trilyon Davası" nı yönlendiren gri alandaki tiplerin de bu cinayetin öncesi, sırası veya sonrasında sürece bir yerden müdahil olduğunu teyit ediyor. Bahçeli'nin "Yine bir bildiği varmış" sonucuna doğru adım adım gidildiği kanısı yerleşiyor!"