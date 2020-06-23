Devlet başkanlığı sarayında koronavirüs paniği
Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei, devlet başkanlığı sarayında çalışan 151 kişinin yeni tip koronavirüse rastlandığını bildirdi.
Ülke basınında yer alan habere göre, Devlet Başkanı Giammattei, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen, Avrupa Birliği (AB) tarafından Kovid-19'un tespiti amacıyla ülkeye bağışlanan 72 bin laboratuvar ekipmanı teslim töreninde konuştu.
Giammattei, Kovid-19 tespit edilen 151 kişiden birinin hayatını kaybettiğini, 69'nun iyileştiğini, kritik durumdaki 5 kişinin ise durumunun iyiye gittiğini bildirdi.
Virüs kapmaktan ''kıl payı kurtulduğunu'' ifade eden Giammattei, Kovid-19 bulaşan kişilerden çoğunun kendisi ve ailesinin bakımından sorumlu çalışanlar olduğu aktardı.
Giammattei, AB'nin kendilerine salgınla mücadelede verdiği desteğe de teşekkür ederek, gelen ekipmanların virüsün tespitinde büyük katkı sağlayacağını vurguladı.
Kovid-19 nedeniyle 531 kişinin öldüğü Guatemala'da vaka sayısı 13 bin 145 olarak bildirilmişti.