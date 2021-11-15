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Gündem Devlet Başkanı'nı öldüren katillerden birisi İstanbul'da yakalandı
Gündem

Devlet Başkanı'nı öldüren katillerden birisi İstanbul'da yakalandı

İstanbul Havalimanında yapılan operasyonda, ABD'den gelip ülkemizi transit olarak kullandıktan sonra Ürdün’e gidecek olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Samir Handal isimli kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 23:02:00 -
Devlet Başkanı'nı öldüren katillerden birisi İstanbul'da yakalandı

Şahsın İstanbul Havalimanına iniş yaptığı bilgisini alınca ekipler alarma geçti. Yapılan hazırlıkların ardından İstanbul polisi Handal’ın içerisinde bulunduğu uçağın piste inmesiyle harekete geçti. Sabah saat 06.55'te düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs gözaltına alındı. Havalimanı şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından yarın Gaziosmanpaşa adliyesine sevk edilmesi beklenen Handal’ın içerisinde bulunduğu 7 kişilik bir timin geçtiğiniz 7 Temmuz'da Haiti Devlet Başkanı Moise suikast saldırısı düzenlemişti.

Saldırı sonrası tim içerisinde yer alan 4 saldırgan Haiti polisi tarafından öldürülürken 3’ü firar etmişti. Saldırıdan önce işkenceye maruz kaldığıda ileri sürülen Mois’in katillerinin saldırı sırasında Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele birimi DEA’nın ismini kullanarak saldırıyı gerçekleştirdiği için Haiti kamuoyunca saldırının arkasında ABD'nin olduğu ileri sürülmüştü.

Yakalanan Handal’ın saldırı timinin kilit ismi olduğu ileri sürülüyor.

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