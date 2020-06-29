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Dünya

Devlet başkanından kabineye gözdağı

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, koronavirüs salgınının hafife alınmasına durumunda, kabine değişikliği yapabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 08:00:00 -
Devlet başkanından kabineye gözdağı

Başkanlık Sekreterliğinin, 18 Haziran’daki kabine toplantısına ilişkin sosyal medyadan yeni yayınladığı görüntülerde, Widodo, salgınla mücadelede yeterli çabanın gösterilmemesi halinde, olağanüstü adımlar atacağını belirtti.

Kurumlardan ve bakanlardan, salgına karşı sıkı çalışmaları isteyen Widodo, gerekliliği halinde ülkesi adına kurumların feshedilmesi ve kabine değişikliği gibi yeni düzenlemeler olabileceğinin altını çizdi.

Widodo, Kovid-19 ile mücadelede bakanlıkların normalden daha fazla çaba göstermesi ve krizin atlatılması için yeni çalışmalar yapılması gerektiğine işaret etti.

54 bin 10 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, ölü sayısı 2 bin 754'e çıktı, iyileşen hasta sayısı ise 22 bin 936 olarak kayda geçti.

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