Devlet başkanına hakaret edip sonra ağlıyorlar!

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, hakaret edip, ceza aldıktan sonra da olayı dramatize ederek algı oluşturanların arasına, eski ülkücü Yavuz Selim Demirağ da katıldı..

Birçok haberde "11 ay 20 gün hapis yatacağı" iddia edilen Yavuz Selim Demirağ'ın, aslında denetimli serbestlik kapsamında bir-iki gün içinde serbest kalacağı öğrenildi..

Yeniçağ'daki yazısında, "Ben biraz daha şanslıyım. Sayılı gün gelip geçer. En azından kısıtlı olmayacağım… Okuyup-yazmaya devam edeceğim. Cezaevlerinin kuralları var. Çantanıza her şeyi doldurup götüremiyorsunuz. Kitaplarınızı bile tek tek kontrol edip “sakıncalı” değilse alabiliyorsunuz. 5 den fazlası da yasak. Mahpus çantamın içinde 4 kitap var. Bir de taslak. Birinci kitap Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’u defalarca okumama rağmen kaynak olarak her fırsatta elimin altında olmalı. Bir nevi güvencemdir. İkincisi Hasan İzzettin Dinamo’nun ‘Kutsal İsyanı’ 5 ciltlik bu dev eserin birinci cildini alıyorum yanıma." diyerek algı oluşturmak isteyen Yavuz Selim Demirağ'ın, kapalı cezaevine bile girmediği, açık cezaevine girip, denetimli serbestlikle serbest kalacağı bildirildi.

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Geçtiğimiz haftalarda da aynı algı, Kadri Gürsel üzerinden yapılmıştı. Bir dönem PKK'lı teröristleri Kandil'de ziyaret eden, Cumhuriyet'teki faaliyetleri sebebi ile hapse mahkum olan Kadri Gürsel de, iki hafta önce kesinleşen cezası sebebi ile polise teslim olmuş, eline takılan kelepçe ile algı oluşturulmuş, ancak ertesi günü denetimli serbestlik düzenlemesi gereği tahliye olmuştu.