Devlet Başkanı duyurdu: Ülkemiz tarihinin en zor dönemini yaşıyor

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkenin bağımsızlığının 61'inci yılı dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, son 18 ayda artan güvenlik sorunu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ekonomik istikrarı engellediğini söyledi.

Ülkenin 1967-1970 yıllarındaki iç savaş da dahil olmak üzere, tarihte daha büyük zorluk dönemi görmediğine işaret eden Buhari, "Nijerya, tarihinin en zor dönemini yaşıyor." dedi.

Buhari, ülkede güvensizliğin artmasının ve Kovid-19 salgınının etkisinin, 2020'de ekonomiyi istikrara kavuşturma önceliklerini engellediğini kaydetti.

Nijeryalıların Kovid-19'u ciddiye almaları gerektiğini ifade eden Buhari, salgının yayılmasını önlemek için sosyal önlemlere uymaya çağrısı yaptı.

Buhari ayrıca, bazı ülkelerin küresel aşıları kendilerine saklamasının ve diğerlerinin erişimine izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Nijerya, İngiltere'den bağımsızlığını 1960'da kazanmıştı.

Son iki yılda ülkenin birçok yerinde; özellikle okullarda insan kaçırma, terör saldırıları ve silahlı çete üyelerinin saldırıları artmaya devam ediyor.