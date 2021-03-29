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Dünya Devlet başkanı duyurdu! 'Aşı verene petrol vereceğiz'
Dünya

Devlet başkanı duyurdu! 'Aşı verene petrol vereceğiz'

Dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ederken, bazı ülkelerde aşı sıkıntısı yaşanmaya devam ediyor. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aşı üreticisi ülkelere çağrıda bulunarak koronavirüs aşısı karşılığında petrol verebileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 10:44:00 -
Devlet başkanı duyurdu! 'Aşı verene petrol vereceğiz'

Koronavirüse karşı aşıların geliştirilip kullanıma sunulmasıyla birlikte insanlar salgını atlatmak için umutlanırken aşı tedariki problemi başladı.

Özellikle Avrupa ülkelerinin, aşıyı tedarikte güçlük çeken ülkeleri yok sayarak ihtiyaçlarından fazla aşı stoklaması tepkilere neden olmuştu.

Bu kapsamda aşıya erişimde problem yaşayan bazı ülkeler farklı yollar denemeye başladı.

Aşı karşılığında petrol

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, koronavirüs aşısı karşılığında, ödeme aracı olarak ham petrolü kullanabileceklerini açıkladı.

Maduro, virüse karşı aşılara küresel erişim sağlamayı amaçlayan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) liderliğindeki Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (Covax) aracılığıyla Covid-19 aşısı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin aşı için petrol ticaretine "hazır ve hazırlıklı" olduğunu ve ticareti yürütebilecek petrol gemileri ve müşterileri olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD yaptırımları zora soktu

Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Güney Amerika ülkesinin petrol ihracatı, ABD'nin Maduro'ya istifa etmesi için baskı yapmak amacıyla, 2019 yılından bu yana Venezüella'nın devlet petrol şirketine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azaldı.

COVAX projesi

Covax projesiyle yılın sonuna kadar düşük gelirli ülkelere toplam iki milyar doz aşı gönderilmesi hedefleniyor.

Covax projesi; DSÖ, GAVI aşı ittifakı ve Salgın Hastalıklara Hazırlık Buluşları Koalisyonu (CEP) tarafından yoksul ülkelerin aşı alımındaki dezavantajlı konumuna çare üretmek için hayata geçirildi.

Projeyle, koronavirüsle mücadele için üretilen aşıların bütün dünya ülkeleri arasında adil bir şekilde paylaşılması amaçlanıyor. Şu ana kadar dünyanın zengin ülkeleri, yoksul ülkelere kıyasla çok daha fazla Covid aşısı temin etti.

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