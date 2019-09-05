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Devlet Bahçeli'yi anlatan ilk İngilizce kitap yayınladı

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ile Doç. Dr. Tuba Gültekin tarafından hazırlanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi anlatan 'Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership' isimli İngilizce kitap yayımlandı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:54
Devlet Bahçeli'yi anlatan ilk İngilizce kitap yayınladı

Akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ile Doç. Dr. Tuba Gültekin tarafından hazırlanan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi anlatan 'Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership' adını taşıyan İngilizce kitap yayımlandı.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi İngilizce olarak kitaplaştırdı. Bahçeli'nin liderliğini siyasal iletişim açısından, özgün İngilizce kavramlarla anlatan akademisyen kardeşler, uluslararası çevreler için, Bahçeli'nin "300 liderlik özelliği"ni anlattı.

'Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership' adı ile kitaplaşan Bahçeli'nin liderliği; uluslararası araştırmacı, diplomat ve bilim insanlarına dönük anlatıldı. Prof. Dr. Bilgehan Gültekin yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bilge liderliği, özellikle Türk diplomasisi için iham verici bir liderlik. Bu nedenle, uluslararası çevrelere, Bahçeli liderliğini anlatmanın çok önemli olduğuna inanarak, kitabı hazırladık" dedi.

Prof. Dr. Gültekin, uluslararası sorunların çözümünde ve anlaşmazlıkların giderilmesinde, uzlaşıcı liderliğin çok önemli olduğunu ve Türk diplomasisinin bu alanda dünyanın en büyük beş diplomatik gücünden biri olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli liderliğinin, Türk diplomasisi için de önemli bir model olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gültekin, İngilizce kitabın, Bahçeli'nin liderliğinin uluslararası tanıtımı için önemli bir kaynak olduğunu dile getirdi.

Kitap, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın'ın takdim yazısı ile başlıyor. Akademisyen kardeşler, Devlet Bahçeli'nin liderliğini kaleme alan iki Türkçe kitabı da önceki aylarda yayımlamıştı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:54
  1. Prof. Dr. Bilgehan Gültekin
  2. Doç. Dr. Tuba Gültekin
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  4. Devlet Bahçeli Model in Political Communication: Wise Leadership

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