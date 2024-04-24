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Sosyal Medya Devlet Bahçeli'nin yürüyüşü Ferdi Tayfur şarkısıyla paylaşıldı!
Sosyal Medya

Devlet Bahçeli'nin yürüyüşü Ferdi Tayfur şarkısıyla paylaşıldı!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 22:52:00 - 2024-04-24 22:53:07

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur şarkısıyla paylaşılan yürüyüş videosu sosyal medyanın en çok izlenenleri arasına girdi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'nin yürüyüş videosu paylaşıldı.

Görüntülere Ferdi Tayfur'un "Söyleten sensin" şarkısı eklendi.

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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