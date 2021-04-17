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Siyaset Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Devlet Bahçeli iyi mi?
Siyaset

Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Devlet Bahçeli iyi mi?

Devlet Bahçeli hakkında zaman zaman sosyal medya üzerinden kara propaganda yapılmakta. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunlarını yaşadığı iddiaları her ne kadar yalanlansa da bazı kesimler tarafından Bahçeli’nin sağlık durumunun ciddi olduğu yalanı pompalanmakta. Cumhur İttifakı’nın birlikteliğini çekemeyen bazı çevreler Devlet Bahçeli’nin öldüğünü söyleyecek kadar da alçalabilmekte. Peki Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 08:04:00 - 2021-04-17 08:06:19
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Devlet Bahçeli iyi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam Özbek Otağı'ndaki iftar yemeğinde bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin Cumhur İrtifakına ilişkin olarak yaptığı açıklamalar bu ittifakı istemeyen ve bu ittifakı çekemeyenler tarafından her daim hedef alınmakta. Böyle olunca da zaman zaman sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı dağılıyor, Devlet Bahçeli sağlık sorunları yaşıyor hatta Devlet Bahçeli’nin öldüğünü sosyal medyada konuşacak kadar alçalan bazı kesimler söz konusu. 

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker'e sosyal medyada dolaşan "Bahçeli covid oldu" söylentisini “Kesinlikle yalan, beyefendinin sağlığı gayet iyi" diyerek Bahçeli’nin korona olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Öyle ki Dvlet Bahçeli’nin koronavirüse yakalandığını söylediler ancak Bahçeli koronaya yakalanmadığı gibi korona aşısını da yaptırdı. Devlet Bahçeli’nin sağlığı gayet yerinde.

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