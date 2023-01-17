Devlet Bahçeli’den seçim çağrısı! Muhalefete böyle seslendi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda partililere açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

"MHP, önümüzdeki baharda gerçekleşmesi gündemde olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine hazırdır, başarıya inanmıştır. 15 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren seçim gündemine girdiğimiz herkesçe malumdur."

"Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Sandıktan korkmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Bu erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir."

"Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine verelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.''

"HER BEKLENTİYE KULAK VERDİK, NOTUMUZU ALDIK"

Seçimlere bütün imkan ve inancımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duruş gösterenleri bozmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar ne yaptık? Milletimizin gönül kapısını nasıl açıldık?

Vatanımızın her köşesine ziyaretler düzenledik. Siz değerli vekillerimizin katkılarıyla milletimizin sesi olmak için çalıştık. Emeklilerimizle, işçilerimizle, şehit ve gazi yakınlarıyla buluşup özlem giderdik.

966 ilçemizi kucakladık. Sahaya indik siyasetin nabzını ölçtük. Her beklentiye kulak verdik, notumuzu aldık.