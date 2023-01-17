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Gündem Devlet Bahçeli’den seçim çağrısı! Muhalefete böyle seslendi
Gündem

Devlet Bahçeli’den seçim çağrısı! Muhalefete böyle seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Muhalefete seçim çağrısı yapan Bahçeli, "Çekinmesinler. Mayıs'ta bu işi bitirelim" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 10:37:00 - 2023-01-17 11:21:35
Devlet Bahçeli’den seçim çağrısı! Muhalefete böyle seslendi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda partililere açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

 

"MHP, önümüzdeki baharda gerçekleşmesi gündemde olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimine hazırdır, başarıya inanmıştır. 15 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren seçim gündemine girdiğimiz herkesçe malumdur."

"Seçimin ne zaman yapılacağıyla ilgili tartışmaların bir an evvel son bulması, mevsim şartlarıyla birlikte uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir. Sandıktan korkmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Bu erken seçim değil, seçim tarihinin güncellenmesidir."

"Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim, sözü ve kararı aziz milletimizin kutlu iradesine verelim. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım.''

"HER BEKLENTİYE KULAK VERDİK, NOTUMUZU ALDIK"

Seçimlere bütün imkan ve inancımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duruş gösterenleri bozmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar ne yaptık? Milletimizin gönül kapısını nasıl açıldık?

Vatanımızın her köşesine ziyaretler düzenledik. Siz değerli vekillerimizin katkılarıyla milletimizin sesi olmak için çalıştık. Emeklilerimizle, işçilerimizle, şehit ve gazi yakınlarıyla buluşup özlem giderdik.

966 ilçemizi kucakladık. Sahaya indik siyasetin nabzını ölçtük. Her beklentiye kulak verdik, notumuzu aldık.

 

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Yorumlar

Dolu mağdur var

Vicdan sahibi millet vekilleri ne bürokratlara devlet yetkilisi herkeslere sesleniyoruz toplum sizden yardım bekliyor 99 gerisinde çırak sigortalısı olup daha 13 yaşında en ağır işlerde haftanın 5 günü çalış 1 günü okula gitmiş. Çırak sigortası ödenmiş ama şuanda bu primler emeklilik ten gününden sayılmadığı için milyonlarca mağdur var. Sistemi kuran devlet. Öyleyse çırak sigortalısı primleri emeklilik günlerinden sayılmalı dır. Lütfen gereğini yapınız. Umarım sesimiz duyulur.

VATANDAŞ

EVET BİSKÜVİTCİ DOĞRU SÖYLEMİŞ SANDIĞI MAYIS AYINDA VATANDAŞIN ÖNÜNE GETİRİN YANDAŞLIK YAPTIĞIN PARTİ İLE BİRLİKTE DEFOLUP GİDİN ZATEN SEN BARAJI BİLE GEÇEMEZSİN BİSKÜVİT BİSKÜVİT BAHÇELİ
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