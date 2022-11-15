Devlet Bahçeli'den kritik EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Değerli milletvekili arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, haftalık olağan Meclis grup toplantımıza başlarken sizleri muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en iyi dileklerimi sunuyorum. İnandığımız müddetçe bir amaç ve anlam dairesine bağlı olduğumuz sürece mücadele ediyor olmak bir hayat ve siyaset kuralıdır.

Gayenin de gayretin de ağırlık merkezi sabırdır. Selametin sıcaklığı eninde sonunda belirecektir. Bu da bir zaman meselesidir. Biz dava ve siyaset mücadelemizi inançla ve sabırla ifade ediyor, yurdumuzun her köşesinde yüksek hedeflerimizi anlatıyoruz. Anadolu'nun en ücra köşelerine gidiyoruz. Bugüne kadar 583 köyümüzü ziyaret ederek hasret giderdik, gönül köprülerini beraberce kurduk. Buna da devam edeceğiz. Köylülerimizin ayağına gidip cumhuriyetin 100. yıldönümüyle ilgili anlaşıyoruz. Çalışmalarımızın ibresini daha çok bütçe görüşmelerine çevirip daha çok bu alanda yoğunlaşacağız. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın lehine sonuçlanacak kanuni düzenlemeleri de hayata geçirmiş olacağız.

Cumhur İttifakı hiç oyalanmıyor, MHP de hiç durmuyor. Demokrasilerde sahada başı pişenin sandıkta aşı pişecektir. Mücadelemizin hiç aksamadan yürütüyoruz. Zira milletimizi, ülkemizi, insanımızı çok seviyoruz. 2023'e doğru aday belli karar net temalı Elazığ mitinglerimizi pazar günü gerçekleştirdik. Bu mitingimizde gakkoşlar meydanı hınca hınç doldurdular. Önümüzdeki pazar günü aynı tabloya Samsun mitingimizde de sahip olacağımızı düşünüyorum. Adım adım 2023 Köyüm Benim Sohbet Toplantılarımızda görev alan siz milletvekili arkadaşlarımıza ayrı ayrı tebrik ve teşekkürlerimi iletiyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Türkiye'yi zilletin 6+1 ayaklı kumar masasına teslim etmeyeceğiz.

Değerli arkadaşlarım terör örgütleri sadece insanımızın değil tüm insanlığın ortak can düşmanıdır. Terörizmin hiçbir şekli masum değildir, meşru değildir. Türkiye'nin üstesinden gelmesi kaçınılmaz olan sorunu bölücü terör sorunudur. Bu melanetin hakkından gelmedikten sonra hayatın diğer alanlarında tam bir istikrar yakalamamız çok zordur. Bu alanda çok ciddi neticelerin aldığı malumlarınız. Ekonomik güvenliğimizin sürekliliği, toplumsal huzurumuzun sükuneti terörle mücadeleden alınacak kalıcı ve kesin sonuçlara birebir bağlıdır. Türkiye terörle yaşamaya alışmayacak, teröre müsamaha göstermeyecektir. Bölücü teröristleri temizlemedikten, bunlarla her anlamda hesaplaşmadıktan sonra rahat duramayız. Milli bekamız, milli birliğimiz buna bağlıdır. Bayrak inmesin diye yavrularını mezara inen şehit analarına vefa borcumuzu kesinlikle ödemek zorundayız. Terör örgütleri muhasım çevrelerin çıkarına kullanılan kiralık katiller sürüsüdür.

Terörün haklı bir gerekçesi asla olamaz. Terörün milliyetinden, irade ve inancından asla bahsedilemez. Türkiye güçlü adımlarından ne zaman söz ettirse, çok gecikmeden asimetrik saldırılara maruz kalmaktadır. Bu durum yabancısı olmadığımız karanlık bir döngüdür. Terörle mücadele teröristle mücadele değildir. Olanı, olmuşu ve olacağı bütüncül şekilde yorumladığımızda asıl tehdidin çok aktörlü, dış kaynaklı, küresel mücadelelerde bağlantılı terörizm müsibeti olduğu fark edilecektir. Terörizmle mücadele aslında Türkiye düşmanlarıyla topyekun bir mücadeledir. Devlet seyirci değildir, kesinlikle olmamıştır.

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