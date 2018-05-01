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Devlet Bahçeli'den Karamollaoğlu'nun adaylığına ilk tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur." ifadelerini kullandı.

01 Mayıs 2018 Salı 10:54
Devlet Bahçeli'den Karamollaoğlu'nun adaylığına ilk tepki

Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ilk açıklamayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptı. Bahçeli, "Hayırlı uğurlu etsin. Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştur. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak" diye konuştu.

"MİLLETİN SABRI TAŞTI"

MHP Lideri Bahçeli, CHP'nin adayının cuma günü açıklanacak olmasına ilişkin olarak da "Milletin sabrı taştı" dedi.

"YARIN YSK'YA MÜRACAATLAR YAPILACAK"

İttifak protokolüyle ilgili konuşan Bahçeli, "Her iki partinin, yani Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin çalışmaları tamamlanmış durumda. Zannediyorum yarın grup kararları alınmak suretiyle YSK'ya müracaatlar yapılmış olacak." dedi.

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:54
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. cumhurbaşkanı adaylığı
  4. MHP
  5. Devlet Bahçeli

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