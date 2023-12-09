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Gündem Devlet Bahçeli'den İsveç'in NATO üyeliğine Filistin şartı
Gündem

Devlet Bahçeli'den İsveç'in NATO üyeliğine Filistin şartı

Yeniakit Publisher
2023-12-09 12:00:00 -
Devlet Bahçeli'den İsveç'in NATO üyeliğine Filistin şartı

İsveç'in NATO üyeliğine soğuk baktıklarını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Stockholm yönetiminin Meclis'in onayını alması için 4 Filistin şartı sundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda partisinin tavrı için Filistin sorununda alınacak kararların belirleyici olacağını söyledi. Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği röportajda İsveç'te Türkiye ve İslam'a yönelik eylemlere dikkat çekti.

ÜYELİĞE SOĞUK BAKIYORUZ

Bahçeli, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı. Dinimize hakaretler edildi. Maneviyatımıza en ağır saldırılar yapıldı. İsveç'in NATO'ya girişine elbette soğuk bakıyoruz. Fakat bizim için kitabımıza hakaret etmekle Müslümanlara zulmetmek aynıdır" dedi.

4 ŞARTI KABUL ETMELİ

Bahçeli, İsveç'e şu şartları sundu: "Eğer İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış ortamı sağlanırsa, 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devleti tanınırsa, İsrail tazminat ödemeyi kabul ederse, Netanyahu'nun Lahey'de yargılanmasının yolu açılırsa İsveç'in NATO üyeliğine tamam deriz." İsveç'in üyeliğinin bir öneminin olmadığını kaydeden Bahçeliği, "NATO'nun ilk üç müessir gücünden birisi Türkiye'dir. Biz bu gerçeğe bakarız. İsveç'in üyeliğini bekleyenlerin de yerine getirmesi şart olan öncelikli görevleri olduğunu kararlılıkla ifade ederiz" diye konuştu.
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Adamın dibisin krallll. Amerika müttefikliği sorgulanmalıdır. Yeni müttefikler bulunmalı, kuzey koreye dış işleri bakanı dostluk ve tanışma ziyareti düzenlemelidir.
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