Devlet Bahçeli’den HDP, CHP, İP ve AYM'ye sert sözler “Eğer HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa…”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "HDP’nin kapatılması meselesi artık hukukun konusudur. Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı sabırla bekleyeceğiz. Anayasa Mahkemesi hak ihlali maskesi altında HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını millete veremez" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin olarak, Anayasa Mahkemesi'ni bir kez daha uyardı. "Anayasa Mahkemesi'nin mevcut yapısı gözden geçirilmeli, bu mahkemenin yeniden yapılandırılması, yeni baştan kurulması mutlak surette gündeme alınmalıdır" diyen MHP lideri, "Anayasa Mahkemesinin, Anayasa’yı çiğnemeye, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedelemeye hakkı kesinlikle yoktur. Bizim hazırladığımız 100 maddelik anayasa teklifinde, Anayasa Mahkemesiyle ilgili gerekli çalışma da yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "HDP’nin kapatılmasına çok temas ettiniz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ikinci iddianame de Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sizce HDP kapatılır mı?" sorusuna şu cevabı verdi: "HDP’nin kapatılma meselesi artık hukukun konusudur. Anayasa Mahkemesinin vereceği kararı sabırla bekleyeceğiz. Fakat, HDP’nin kapatılması bir demokrasi ve hukuk onurudur.

- Sınır ötesinde, sınır içinde, dağda taşta elde edilen başarıları bir kalemde silip atamayız. Dağda teslim olmadığımız bölücü teröre, Mecliste boyun eğemeyiz. HDP kapatılmalıdır, kapatılması adaletin gereğidir. Anayasa Mahkemesi hak ihlali maskesi altında HDP’yi kapatmaktan kaçınırsa, bunun hesabını millete veremez. Ortaya çıkacak milli ve manevi faturanın üstesinden gelemez, bunu hiç kimseye anlatamaz.

"HDP, zehirdir, CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin yoldaşıdır"

- Batı’da terör örgütlerini kınamayan partilerin bile kapatılması söz konusudur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları bellidir. İspanya’daki Batasuna örneği henüz çok yenidir. HDP, PKK’nın diğer yüzüdür. Bölücüdür, vatan ve millet hasmıdır.

- HDP’nin kökü bu topraklarla, bu toprakların üzerinde yaşayan insanlarla hiçbir ilgisi yoktur. CHP, nasıl ki yabancıların denetim ve gözetimindeyse, HDP de Türkiye düşmanlarının piyonudur.

- HDP, zehirdir, CHP’nin, İP’in ve diğerlerinin yoldaşıdır. Kim HDP’ye destek veriyorsa, milletin bedduası üzerinedir. Etnik temelli bölücü bir partinin kurulması da hukuken imkânsızlaştırılmalıdır.

AYM bölücülüğü ve terörü aklamak için yarış hâlinde

-Anayasa Mahkemesi'nin HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun hak ihlaline uğradığına hükmetti, tekrar milletvekili olmasının yolunu açtı.Biz de eleştirdik Bu eleştiri sıradan bir eleştiri değildir. Gergerlioğlu, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bir bölücüdür.

- Terör propagandasından suçlanmıştır. Bu yüzden cezaevine girmiş, milletvekilliği düşürülmüştür. Sonra, Anayasa Mahkemesi devreye girerek bu bölücüyü mükâfatlandırmıştır. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır. Hak ihlali diyerek devasa bir haksızlığa ortak olmuştur.

Gergerlioğlu, sanki üstlendiği yıkım görevini başarıyla yerine getirmiş bir militan edasıyla geldiği Genel Kurulda alkışlarla, zılgıtlarla karşılanmıştır. Bu rezalettir, Gazi Meclisin mehabetine, tarihi varlığına bölücü bir darbedir. İhanetin taltifi, milli iradenin inkarıdır.

- Bu tablonun sorumlusu da Anayasa Mahkemesidir. Hainin hak ihlali kararıyla korumaya alındığı bir ortamda hukuk çuvala girmiş demektir. Neyin hakkından bahsediyorlar? Hangi hakkın savunmasını yapıyorlar? Terör örgütüne destek vermenin neresi haktır?

- O zaman kahraman Mehmetçikler, kahraman polisler ve güvenlik korucuları haksız mıdır? Şehitlerimiz haksız mıdır? Anayasa Mahkemesi bölücülüğü ve terörü aklamak için yarış hâlindedir.

- Bu durum utanç verici bir zillettir. Anayasa Mahkemesinin mevcut yapısı gözden geçirilmeli, bu mahkemenin yeniden yapılandırılması, yeni baştan kurulması mutlak surette gündeme alınmalıdır. Anayasa Mahkemesinin, Anayasa’yı çiğnemeye, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü zedelemeye hakkı kesinlikle yoktur. Bizim hazırladığımız 100 maddelik anayasa teklifinde, Anayasa Mahkemesiyle ilgili gerekli çalışma da yapılmıştır.