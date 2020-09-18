Devlet Bahçeli'den flaş TTB çıkışı: Derhal kapatılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasıyla ilgili çağrınız gündemin en çok konuşulan konu başlıklarından birisi oldu. Bu çağrınız farklı değerlendirmelere ve eleştirilere yol açtı. Son gelişmeler çerçevesinde görüşlerinizi alabilir miyiz?" şeklindeki sorusuna cevap verdi.

Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı canla başla mücadele ettiğini belirten Bahçeli, "Fedakar hekimlerimiz ve sağlık personelimiz özveriyle felaketin önünü kesmeye uğraşıyorlar" dedi.

"Türkiye'nin böylesi kırılgan bir döneminde sağlık kuruluşlarında siyah kurdele takmanın ne manası var? Kime faydası var?" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Hükümeti ve devleti hedef alarak "Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz" temalı karanlık ve maksatlı eyleme niye ihtiyaç duyuluyor? Nereye varılmak isteniyor? Salgından toplumsal hareketlenme mi arzulanıyor? Bunları millet adına sormak en tabii hakkımız."

Türk Tabipleri Birliği'nin (TBB) topluma korku aşılayarak telaşa sürüklediğini ve güvensizlik ortamı oluşturma çalıştığını belirten Bahçeli, "Yani virüsün eksik bıraktığını tamamlamayı amaçlıyorlar. Bu ihanet odağının hiçbir açıklaması kalpleri ferahlatmıyor. Milletimizin yüreğine su serpmiyor" dedi.

TTB'nin milli güvenliğin bile karşısında cephe aldığını aktaran Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz terörle mücadeleyi kararlılıkla icra eder, Afrin operasyonu başlatır, bu birlik "savaş halk sağlığı" sorunu diyerek tenkit eder, milli güvenliğin karşısında cephe alır. Vatan evlatları şehit düşer, bir kez olsun onları rahmetle anmazlar. Türkiye düşmanları zehir saçar, bir kez olsun tepki göstermezler. Koronavirüs salgını olur, yandık, bittik, tükendik masalı söyleyip karamsarlık yayarlar. Adı Türk olan, gerçekte bölücülüğün ve terörizmin saklandığı karanlık oluşum olan bu birliğin milletimizin ne bir özlemini ne de hedef ve hayallerini paylaştığı vakidir."

"Hesap sorulmalı"

TTB'nin yöneticilerinden hesap sorulması gerektiğini söyleyen Bahçeli, 16 Eylül'de Twitter hesabından yaptığını açıklamanın sonuna kadar arkasında olduğunu belirterek "Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur: Bu Birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır." diye konuştu.

Kalemini satan sözde yazarların ve malum medya organlarının ağız birliği yaparak MHP'ye nefret kustuğunu aktaran Bahçeli, "Mayalarının ve mizaçlarının gereğini yapıyorlar. Yine CHP'den İP'e, HDP'den marjinal partilere kadar Türk Tabipleri Birliği'nin tetikçiliğine heveslenen siyasi çıkarcıları da aziz milletimiz ibretle takip ediyor. Hevesleri beyhude, çabaları boşuna." ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği'nin derdinin hastaların tedavi edilip şifa bulması olmadığını dile getiren Bahçeli "Bunların asıl meselesi acaba surda gedik açabilir miyiz, sorusuna cevap aramaktır." dedi.

"Şehidi bilmeyen, bayrağı bilmeyen, milli ve manevi değerlere yabancılaşmış bir Birliğin neresini tasvip edeceğiz? Bu kokuşmuşlara millet hesap soracaktır. Bunlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir." diyen Bahçeli, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yanında saf tutan Türk Tabipleri Birliği Başkanı'na destek amacıyla telefon kuyruğuna girenlerin kendilerine yakışanı yaptığını söyledi.

Türkiye'ye husumet besleyen mihraklara her zeminde karşı çıkacaklarını kaydeden Bahçeli, "Türk Tabipleri Birliği koronavirüs kadar tehlikelidir ve gereği acilen yapılmalıdır." dedi.