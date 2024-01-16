Devlet Bahçeli'den flaş sözler-CANLI

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

3 hilal kutlu ecdadımızın zafer turuyken son 55 yıldır ülkemizin birlik sancağıdır. 3 hilal ülkücü doğup ülkücü ölmek isteyenlerin şeref payesidir. Önümüzdeki kurultayda 'Ben' değil biz diyen, kibir ve bencilliği elinin tersiyle iten, 'Bana kimse dokunmasın' demek yerine risk alan, orada burada saklanmayı tercih eden değil her türlü saldırılara göğüs geren kim varsa başımın gözümün üstündedir.

Belediye başkan aday listelerimizin ilkini 10 Ocak'ta ikincisini 11 Ocak'ta üçüncüsünü de 15 Ocak'ta paylaştık. Üzerinde çalıştığımız diğer adaylarımızı da peyderpey kamuoyumuza sunacağız.

CHP'de işler iyice sarpa sarmış, aday tespitinde kriz ortaya çıkmıştır.

Terör ve bölücülük mağduru milletimizin güçlü iradesi CHP'den hesap soracaktır.

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31 Mart 2024 tarihinde Türk siyaset tarihinin kilit seçimlerinin yapılacak olması heyecanımızı yoğunlaştırmaktadır.

Cumhur İttifakı olarak bu kutlu hizmete talibiz, tüm imkanlarımızla hazırız. Biz de milli değerler cahilliği değil, Türkiye sevdalığı vardır.

Geçen hafta bir televizyon kanallarında yayınlanan Türkiye'ye yabancı kesimlerin gözüyle bakan Livaneli, 31 Mart seçimlerinde ya gerici oldular, ya da hareket ordusu kazanacakmış. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de gerici ordu değil, şanlı Türk ordusu vardır. Livaneli'nin bu tarihi çarpıtmasını gülümseyerek dinleyen İBB Başkanından tek bir itiraz gelmedi. Alın birini vurun ötekine. Çünkü bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan yeni yetme yobaz zihniyetlerdir. Millete gerici demek küfürdür. Millete gerici demek Türkiye'ye geriden bakmaktır. Millete gerici demek su katılmamış bir soysuzluktur.