  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Devlet Bahçeli'den flaş erken seçim kararı
Gündem

Devlet Bahçeli'den flaş erken seçim kararı

Yeniakit Publisher
2023-10-17 12:16:00 -
Devlet Bahçeli'den flaş erken seçim kararı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, “TBMM'de yeterli çoğunluğu olmayanların erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli erken seçimle ilgili açıklamalarda bulunan CHP’ye seslendi.

İşte Devlet Bahçeli’nin seçim açıklaması…

TBMM'de yeterli çoğunluğu olmayanların erken seçim kararını çıkarması mümkün değildir. CHP nerelere mesaj vermekte, kimlerin dikkatini çekmeye uğraşmaktadır? Bu zorlamanın, bu dayatmanın gerçek manası nasıl yorumlanmaktadır? CHP ve yedekleri devamlı mızmızlanarak vakit kaybediyor. Şahsa mahsus mektup yazsak acaba sonuç alabilir miyiz? Kılıçdaroğlu'nun bir kulağından girip diğerinden çıkıyor. Kılıçdaroğlu'na tavsiyem kendini aramak için tekranen yollara düşmesidir. Bu şahıs hemen seçim diyor, PKK da seçim istiyor. FETÖ yarın seçim olsun diye bekliyor. Türkiye düşmanları erken seçim safında birleşmiş. Bu arada Kılıçdaroğlu Türkiye'de can ve mal güvenliğinin kalmadığını söyleyebiliyor. Demokrasi dışı arayışlara can suyu verip yeşil ışık yakıyor. CHP sokakları karıştırmak istiyor. Bu itibarla sürekli bu konuyu kaşıyarak yaraları yeniden kanatıyor. Ne utanmaları kalmış ne de millet sevgileri...

Manchester United Fenerbahçeli yıldıza kafayı taktı! Devre arasında harekete geçiliyor
Manchester United Fenerbahçeli yıldıza kafayı taktı! Devre arasında harekete geçiliyor

Spor

Manchester United Fenerbahçeli yıldıza kafayı taktı! Devre arasında harekete geçiliyor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bahçeli'den İsrail'e çağrı: Aklını başına al, ABD'ye güvenme
Bahçeli'den İsrail'e çağrı: Aklını başına al, ABD'ye güvenme

Siyaset

Bahçeli'den İsrail'e çağrı: Aklını başına al, ABD'ye güvenme

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 15 Temmuz'da NATO nerdeydi?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 15 Temmuz'da NATO nerdeydi?

Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 15 Temmuz'da NATO nerdeydi?

Bahçeli ‘Fosfor Bombası’nı patlattı! Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır
Bahçeli ‘Fosfor Bombası’nı patlattı! Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır

Gündem

Bahçeli ‘Fosfor Bombası’nı patlattı! Cinayete ses çıkarmayan caninin suç ortağıdır

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İyiki varsın Devlet baba.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23