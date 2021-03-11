Devlet Bahçeli'den flaş çağrı: Dikkate alın
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlere iletişim fakültelerini dikkate almaları konusunda çağrıda bulundu.
MHP lideri Devlet Bahçeli, "Yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla gençlerimiz iletişim fakültelerini dikkate almalı" açıklamasını yaptı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye’yi arındırmak amacıyla, milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.