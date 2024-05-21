Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Ecdadımızın dev eserleri ile, hizmetleri ile kuşanmış bölgelerin on yıllar boyunca karmaşa içinde bocalaması bir bakıma tarihin ibret verici neticesidir. Bir zamanlar her adımı ayrı hayalle attığımız coğrafyalar bugünlerde karanlık planların sahasıdır. Bir diriliş emaresi de görülmemekte. Gazze'de masumların kanı dökülmektedir. Modern dünyanın gözü önünde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 35 bin sivil kardeşimiz soykırım suçunun kurbanı oldu.

Küresel vicdan İsrail'e karşı baskısını artırmalıdır. Kuruluşlar aralıksız devrede olmalı. Durdurulması gereken terör devleri İsrail'dir. İsrail'de bir yarılma söz konusudur. Savaş karşıtlarının protestoları yoğunluk kazandı.

"GAZZE MESELESİ TÜRKİYE'NİN MESELESİDİR"

Netanyahu için yakalama kararı caniler için çemberin daraldığını göstermesi yanında önemli gelişmedir. Netanyahu giderek yalnızlaşmakta güvendiği dağlara kar yağmakta. Gazze Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse milli güvenlik tehditleri katlanacaktır. Siyonizmin kuklası bölücü terör örgütüdür. Anadolu'ya vaat edilmiş toprak tanımı getirenler kanı bozuk düşman çevreleridir. Kayıtsızlık gösterilirse bunun sonuçları ağır olacaktır.

Misakı milli mülkü millettir millet ise Türk'tür. Misakı millinin mühürlenmiş sayfaları açıktır. Milli kültürümüzün yaşatıldığı her yer bizim için vatandır.

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Gazze'ye baktığımızda 400 yıllık anılarımızı görüyoruz; oyunlarla elimizden çekip alınan masum bir şehrin hüznüne şahit oluyoruz. Bebeklerin ölümüne sessiz kalan bir dünya tükenmiş ve sönmüş bir dünyadır. Eğer öngörü ile hareket edemezsek, yarının temellerini bugünden atamazsak Gazze'dekinin aynısına vatanımızda maruz kalmamız muhtemeldir. Bir Filistin devletinin kurulması Orta Doğu'yu ve Türkiye'yi rahatlatacaktır.

Ayrıntılar birazdan...