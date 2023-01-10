Devlet Bahçeli’den flaş açıklamalar!

Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İşte MHP lideri Bahçeli'nin yaptığı açıklamalardan derlenenler;

"Adım Adım 2023 strateji ise hazırlıklar yapılmaktadır. Biz adımlarımızı attıkça önümüze engeller çıkartılmaktadır. Varsın olsun ne gam ne tasa yaşadığımız müddetçe gecesine de dalıp şafağıyla uyandığımız hiçbir gün şimdiye kadar olmamıştır."

"53 yılını geride bıraktığımız siyasi mücadelemizin her etabı zorluklar geçmiş, yürüdüğümüz her yol dikenlerle tuzaklanmıştır. Bu kutlu yolculuk ikna edilmişlerle değil, inanmışlarla çıkılmıştır."

"Seçimler için vakit daraldıkça, vade yaklaştıkça hain proje elemanları, oyun uşakları birer birer deşifre olmaktadır. 2023 yılı bir turnusol kağıdı gibi her rezaleti açığa ve ortaya çıkaracaktır. Bu süreç başlamıştır."

"Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır. PKK'nın piyonları, yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronları, Cumhur İttifakı'nın kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak için Zillet İttifakı'nın yanında yer almıştır. İğrenç oyunu görüyoruz. Alayına birden Türk'ün gücünü göstereceğiz"