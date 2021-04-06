Devlet Bahçeli'den darbeci amirallere çok sert tepki: Hevesli olanları birer birer toprağa gömeriz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, emekli amirallerin küstah bildirisine ilişkin, "Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Aşılama çalışmaları memnuniyet verici bir düzeydedir. Türkiye haritası kırmızıya boyansa da umutsuzluğa kapanmayacağız.

Bir yılı aşkın süredir beşeriyet salgının karşısında mücadele vermektedir. Koronavirüs vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyuttadır. Bizlere düşen kontrollü bir hayat düzenlemektir.

Olumsuz tesirleri en aza indirmek maksadıyla hükümetimiz yoğun çaba harcamaktadır. Maskeye kola değil ağza takmak, hijyen ve sosyal mesafeye uymak zorundayız.

Aşılama çalışmaları başarılı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye’de yapılan aşı sayısı 17 milyonu bulmuştur. Bilinmelidir ki virüs bizim irademizden daha güçlü değildir.

Siyaset virüslerini kul affeder mi?

"Kırım Ukrayna toprağıdır"

Kırım'ın ilhakı kuşkusuz kanayan bir yaradır. Bizim nezdimizde Kırım, Ukrayna toprağıdır. Akmescit ise hatıralarımızın simge şehirlerindendir. Karadeniz ısınırken Kafkaslar her an patlamaya hazır bomba gibidir.

Her tehdidin dış bağlantısı var!

MHP, dünyayı başkent Ankara vizyonuyla kavramaktadır. Muhatap olduğumuz her tehdidin dış bağlantısı var. Hem ülkemizde hem uluslararası arenada ne olduğunu idrak etmekteyiz.

Durduğumuz yer savunduğumuz fikir karmaşık meselelerin düğümünü çözecektir.

Eski amirallere soruşturma

Emekli amirallerin küstah bildirisine sert tepki gösteren Bahçeli, "104'lükler büyük bir suç işlemiştir. Bu suç cezasız kalamaz. Mavi Vatan'ımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz" dedi.

104 amiral Türk demokrasi tarihinin kara lekesidir. Bunlar denizci değil denizciliğin yüz karasıdır. Montrö Boğazlar sözleşmesi Lozan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda bizim kırmızı çizgimizdir.

"Bal gibi darbe çağrısı"

Bu suç cezasız kalamaz. Mavi Vatan'ımızı bu çürüklerle nasıl savunmuşuz. Bu kokuşmuş bildiri bir tür kripto haberleşme midir? Bu aklı kim vermiştir?

Aksi halde diye başlayan bildirinin neresi ifade özgürlüğüdür? Bu çağrı açıkça bir darbe çağrısıdır. Bu utanmazlara Türk milleti haddini bildirecek güce sahiptir.

"Bu çağrı bal gibi darbe çağrısıdır. Bu bildiri demokrasiyi hedef alan torpidodur. Bu bildiri hukuk gaspı milli iradeye doğrultulmuş silahtır. Rütbeleri sökülmeli, emekli maaşları kesilmelidir."

HDP'ye kapatma davası

AYM'nin HDP'yi aklayan tutumu hükümsüzdür. Anayasa Mahkemesi'nin bir darbe mirası olduğu açıktır. 27 Mayıs darbecilerinin ilk icraatı bu olmuştur. AYM'nin kapısına kilit vurularak yeniden yapılandırılmalıdır.