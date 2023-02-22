Devlet Bahçeli'den bomba kapak! Resmen felekleri şaşacak

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Acılarımızın tam ortasında seçimlerle ilgili polemik üreten muhalefet paranoyaktır, saplantılıdır. Bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız" diyerek, muhalefetin gündeme getirdiği "seçimler erteleniyor" iddialarını yalanladığını belirtti.

"Seçim sandığından korkan, çekinen iktidar değil aksine muhalefet cephesi. Şu ana kadar iyi kaynattılar, ama Bahçeli'nin açıklamasından sonra paniğe kapılmış olmaları muhtemeldir" diyen Tayiz, şunları kaydetti:

"MHP lideri Devlet Bahçeli, depremde seçim spekülasyonu yapan muhalefeti eleştirirken "Acılarımızın tam ortasında seçimlerle ilgili polemik üreten muhalefet paranoyaktır, saplantılıdır. Bilinmelidir ki ne sandıktan kaçarız ne de demokrasiyi yok sayarız" dedi.

Bu sözlerin ne anlama geldiğini az çok herkes kestiriyordur. Muhalefetin gündeme getirdiği "seçimler erteleniyor" iddialarını Bahçeli açık bir şekilde yalanlıyor ve arkasındaki zihniyeti de sert bir şekilde eleştiriyor.

Seçimlerin ertelenmesiyle ilgili spekülasyonu ilk günden beri aslında muhalefet cephesi ve onlara yakın medya grupları yapıyor. İktidarı zaaf içinde göstermek için depremin tam ortasında, utanmadan bu tartışmayı başlatabildiler.

Oysa seçim sandığından korkan, çekinen iktidar değil aksine muhalefet cephesi. Şu ana kadar iyi kaynattılar, ama Bahçeli'nin açıklamasından sonra paniğe kapılmış olmaları muhtemeldir.

Millet, depremin ortasında iktidar hesapları yapan, ülkeye çökmeye çalışan, yalan ve dezenformasyonla kaos-kriz üretme peşinde koşan bu siyasi yağmacılara sandıkta boyunun ölçüsünü gösterecek.

Havaya girmelerine aldanmayın; seçim tarihi ilan edildiğinde birbirlerini yemeye başlayacaklar. Asıp kesmeleri, bol keseden atıp tutmaları, tehdit savurmaları seçim akşamı son bulacak.

İftiraları, yalanları kuşkusuz bitmeyecek. Çamur atmaya devam edecekler. Ama etkileri kalmayacak, bugünkü havalarını uçup gidecek.

Yaşadığımız acı deprem, bu seçimleri son derece önemli kılıyor; zira seçmen ülkeyi düze çıkaracak yönetimi belirlerken altılı masa denen muhalefet cephesinin faydasızlığına da artık bir son verecek.

Seçimlere kadar atıp tutmaları, üst perdeden konuşmaları, ahkâm kesmeleri, yalan ve iftiralarla ülkenin tadını kaçırmaları, her türlü istismarda bulunmaları maalesef kaçınılmaz; seçim akşamına kadar sabır..."