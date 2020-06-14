Devlet Bahçeli'den Ayasofya ve Sultan Ahmet tepkisi: Çürük ve küflü CHP zihniyeti
CHP'nin Ayasofya ve Sultan Ahmet tavrını eleştirin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal mesafe hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ayasofya Camisi’nin yanısıra, Sultanahmet Camisi’nin de müzeye dönüştürülmesini isteyen çürük ve küflü CHP zihniyetinin manevi hak ve hassasiyetlerimizle arasında kapanmaz uçurumlar olduğu açıktır." diyerek CHP'ye tepki gösterdi.