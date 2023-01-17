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Gündem Devlet Bahçeli’den Ali Babacan’a sert çıkış! Bunlar bu vatanın evladı olamaz
Gündem

Devlet Bahçeli’den Ali Babacan’a sert çıkış! Bunlar bu vatanın evladı olamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında İHA/SİHA çıkışı ile gündeme gelen Deva Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sert konuştu. Bahçeli, “bunlar bu vatanın evladı olamaz” dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:33:00 -
Devlet Bahçeli’den Ali Babacan’a sert çıkış! Bunlar bu vatanın evladı olamaz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda partililere açıklamalarda bulundu.

DEVA Genel Başkanı Babacan'ın İHA/SİHA düşmanlığını hedef alan MHP lideri Bahçeli, "Bu vatanın evladı olamaz" diyerek tepki gösterdi.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

MHP, Cumhur İttifakı sevdalısıdır. Malum ve menfur emel sahipleri, mücadelemizi zaafa uğratmanın hesaplarını yapacaklar. Karamsarlık aşılayacaklar, Yeni taktikler geliştirecekler. Hiçbir arkadaşım böyle bir saldırıya boyun eğmemelidir.

CHP'nin başını çektiği Zillet İttifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet İttifakı adeta Türkiye'ye silah doğrultmuştur.

BABACAN'A BAYKAR TEPKİSİ

Altay Tankı'nın yapımından korkan bir siyasetçi bu millete hizmet edemez. Kızılelma'dan, Atak helikopterlerinden kimler gocunuyorsa onlar küresel emperyalizme ruhlarını satmıştır, kimler gocunuyorsa onlar iradelerini devretmiştir. Bugün savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı iki bini geçmiştir.

5
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Yorumlar

Mustafa

He he fakir trafikte araba, restorantlarda çakılı, alışveriş siteleri işgal edilmiş, adım başı şans oyunlarına deli gibi para harcayan insanlar, aklın olsa, en azından bu abd, ingiliz, siyonist niye Reise düşman anlardın.

Ahmet

Hüseyin sen kendine bey demişsin.. Devam et bakalım..
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