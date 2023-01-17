Devlet Bahçeli’den Ali Babacan’a sert çıkış! Bunlar bu vatanın evladı olamaz

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda partililere açıklamalarda bulundu.

DEVA Genel Başkanı Babacan'ın İHA/SİHA düşmanlığını hedef alan MHP lideri Bahçeli, "Bu vatanın evladı olamaz" diyerek tepki gösterdi.

MUHALEFETE SERT TEPKİ

MHP, Cumhur İttifakı sevdalısıdır. Malum ve menfur emel sahipleri, mücadelemizi zaafa uğratmanın hesaplarını yapacaklar. Karamsarlık aşılayacaklar, Yeni taktikler geliştirecekler. Hiçbir arkadaşım böyle bir saldırıya boyun eğmemelidir.

CHP'nin başını çektiği Zillet İttifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet İttifakı adeta Türkiye'ye silah doğrultmuştur.

BABACAN'A BAYKAR TEPKİSİ

Altay Tankı'nın yapımından korkan bir siyasetçi bu millete hizmet edemez. Kızılelma'dan, Atak helikopterlerinden kimler gocunuyorsa onlar küresel emperyalizme ruhlarını satmıştır, kimler gocunuyorsa onlar iradelerini devretmiştir. Bugün savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı iki bini geçmiştir.