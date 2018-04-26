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Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül'e çağrıda bulunarak 'İkazlara uymalı" dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:05
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e çağrı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edilen Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin konuşan Bahçeli, Gül'e çağrıda bulunarak, "İkazlara uymalı." dedi.

"CHP HDP İLİŞKİSİ ESKİYE DAYANIYOR"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "CHP'nin HDP'ye yakınlaşmasını nasıl yorumlarsınız" sorusuna, "Eskiden ayrılar mıydı? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar" cevabını verdi.

"ABDULLAH GÜL UYARILARA UYMALI"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül'ün ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:05
  1. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  2. Abdullah Gül

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