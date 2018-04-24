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Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması

Devlet Bahçeli:"Özellikle ifade etmeliyim ki, buhrana davetiye çıkaran siyasi gelişmeleri, bunalıma adeta çağrı yapan bulanık görüşme ve temas trafiklerini ibretle, esefle ve endişeyle takip ediyorum. Türkiye’ye tuzak kuruluyor, Türk milleti tahrik ve taciz ediliyor. Hülasa kaosa oynanıyor." dedi.

24 Nisan 2018 Salı 21:50
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması

'Şimdi 11’nci Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı adaylığı üzerine çok sinsi bir kamuoyu hazırlama stratejisi devrededir. FETÖ işbaşındadır. PKK razıdır. Türkiye düşmanları heyecanlıdır. CHP, SP,  HDP, İP Sayın Gül’ün adaylığına hevesle taliptir.' dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 21:50
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