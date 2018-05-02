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Devlet Bahçeli'den 4 partili ittifaka ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP, İYİ Parti, SP ve DP arasında yapılan seçim ittifakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun" dedi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:17
Devlet Bahçeli'den 4 partili ittifaka ilk yorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP, İYİ Parti, SP ve DP arasında yapılan seçim ittifakına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları

İttifakın yasal zeminde olması bizi memnun eder. Hayırlı uğurlu olsun. Dört, beş partinin bir araya gelmesi ülke seçimine de fayda sağlar. İttifak olayını ortaya koyduğumuzda bize baraj ve hazine yardımı gibi sözler söyleyenler bugün oraya baksınlar. 

- Cumhur ittifakını zedeleyici açıklamalardan uzak durun dediniz

Her seçim  MHP teşkilatına genelge gönderir. Bu görevi bir kez daha yapmış olduk. Müracaatlarda uzatma olmayacak. 108 tane hanımefendi var. Bu çok memnun verici. 

Hukuk komisyonumuz adaylarımızı inceleyecek. FETÖ'den, terör örgütlerinden sızma var mı buna bakılacak. 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:17
  1. Devlet Bahçeli
  2. SP
  3. İYİ Parti

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