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Devlet Bahçeli: Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor

Çankırı'da açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli, ''Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor. Zillet hedefine ulaşırsa vatanı bölecekler. Cumhurbaşkanlığı sistemini yeniden tartışmaya açacaklar. Yeni hükûmet sisteminin iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli hedefidir.'' dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:20
Devlet Bahçeli: Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çankırı'da halka hitap etti. Bahçeli ''Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor. Zillet hedefine ulaşırsa vatanı bölecekler. Cumhurbaşkanlığı sistemini yeniden tartışmaya açacaklar. Yeni hükûmet sisteminin iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli hedefidir.'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Bu evetler Çankırı'da değişimi işaret ediyor, önünü açıyor, bahtını aydınlatıyor. Çankırı'da MHP'nin zamanı gelmiştir. Ehil ve emin eller Çankırı'yı daha büyütecek, güçlendirecek, güzelleştirecektir. Nöbeti MHP'nin kadroları almalıdır. Bunu Çankırı için istiyoruz. Çankırı'nın geleceği için amaçlıyoruz. Burası Orta Anadolu'nun parlayan yıldızıdır. Çankırı Cumhur İttifakı kapsamında değildir. Buna rağmen dilimiz, üslubumuz, takip ettiğimiz siyasi strateji hiç kuşkusuz Cumhur ittifakına aynen uyacak, asla çelişmeyecek, çatışmayacaktır. Cumhur İttifakı MHP ile AK Parti'nin müşterek iradesidir. Diyoruz ki beka için milli karar, Cumhur için istikrar.

'Ne zamandan beri kirli ağızlar beka polemiği yapıyor'

AK Parti ile aynı kaderi paylaşıyoruz. Bir yanda illet diğer yandan sadakat var. Cumhur İttifakı Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir. Safında durduğumuz yer Türkiye'dir. Mücadelemiz millet içindir. Hizmetimiz Çankırı'ya olacaktır. Sevdamız Türklüktür. Zillet ittifakı bekayı duydu mu ürküyor, korkuyor, şaşkına dönüyor. Bununla da kalmıyorlar bekayı ihmal ve inkar ediyor. Yüzsüzce bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor, ne zamandır kirli ağızların polemik konusu yapılıyor. Beka payidarlıktır, varoluştur, ilelebet yaşama arzusudur.

"Kılıçdaroğlu'nun ağzından FETÖ'ye bir tavır görülmemiştir''

Çankırı'nın başına bela kesilmişler, bekayı bilmezler. Türk milletinin tarihi haklarından, müktesebatlarından, gelecek ülkelerinden bihaber olanlar bekayı anlayamazlar. 31 Mart seçimi beka seçimidir. Bu gerçeği kimse yok sayamaz, hafife alamaz, inkar edemez. Güneşi balçıkla sıvamak mümkün müdür? Dünyayı tersinden döndürmek akıl kârı mıdır? 15 Temmuz'da neredeyse vatanımız işgal edilmiyor muydu? FETÖ'cüler Türk ve Türk düşmanlığı yapıp, başkentimizi bombalamadı mı? 250 vatan evladımızı şehit etmedi mi? Zillet ittifakı ve yancıları kime ne anlatıyor? 15 Temmuz'a tiyatro diyenler bekaya yüz çevirenlerdir. Kılıçdaroğlu'nu ağzından bir kez olsun PKK'ya, YPG'ye şiddetli tepki duyulmamıştır, FETÖ'ye doğrudan bir tavır görülmemiştir. Kürdistan diyen hainlere hiçbir tepkisi işitilmemiştir.

"31 Mart FETÖ'nün PKK'nın temizlenmesi için bir fırsattır''

Türkiye bölünmek, parçalanmak isteniyor. Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor. 31 Mart'ta eğer zillet ittifakı öne çıkarsa önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacaklar ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar. Türk ve Türkiye düşmanları eşzamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barışımızı baltalayacaklar. Allah göstermesin zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 15 Temmuz'dan sonra ülkemizin istikrara kavuşturulmasında tarihi imkan ve altın fırsattır. Bu yeni hükümet sisteminin güçlenip, iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalıdır. Terörle mücadelenin tavsamaması, Fırat'ın doğusunun temizliği, FETÖ'nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:20
  1. Çankırı
  2. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • MuratMurat11 dk önce
    Demokratik seçimde ülke işgal edilmez eğer seçimlerden korkuyor veya vatandaşı korkutuyorsanız demokrasi ve özgürlük kelimelerini konuşmayın,15 temmuzla demokratik seçimleri kıyaslamak hatadır
  • YasinYasin20 dk önce
    Dış politikada fırtına öncesi sessizlik var. Bizim politikacılar meydanların tozunu atarken abd iblisi 70 taaruz helikopterini yunana teslim etti. Tırlar ypg ye silah taşımaya devam ediyor. Neyi bekliyoruz bunların tam ordu düzenine geçip bize savaş açmasını mı?
  • Yasin Yılmaz Yasin Yılmaz 34 dk önce
    Her secim beka seçimi beka yasar hale getiren TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocukları TÜRK milliyetçiliğini ayaklar altına alanlara oy vermek Türk düşmanlığıdır andimizi RED eden kriptolara oy verecek kadar ALÇAK degilim
  • La hevla kuvveten illa biilah-i azzimLa hevla kuvveten illa biilah-i azzim45 dk önce
    Bu adamın bir belediye ve muhtarlık seçiminden ülkemizin işgali planlanıyor diyorsa ülkücüler bile aklımızla alaymı ediyorsun diye sorar...
  • Hilâl Hilâl 51 dk önce
    Hareketinlideri DevletBahçeliadamsınadamdevlet baba bozkurtların senin yolunda mücadeleye devam.
  • AbdullahAbdullah54 dk önce
    Sarıyer belediyesini CHP kazanırsa ülke bölünecekmiş. Kesin bilgi. Allah akıl fikir versin size. Hahahha

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