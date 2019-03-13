Devlet Bahçeli: Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çankırı'da halka hitap etti. Bahçeli ''Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor. Zillet hedefine ulaşırsa vatanı bölecekler. Cumhurbaşkanlığı sistemini yeniden tartışmaya açacaklar. Yeni hükûmet sisteminin iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli hedefidir.'' dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Bu evetler Çankırı'da değişimi işaret ediyor, önünü açıyor, bahtını aydınlatıyor. Çankırı'da MHP'nin zamanı gelmiştir. Ehil ve emin eller Çankırı'yı daha büyütecek, güçlendirecek, güzelleştirecektir. Nöbeti MHP'nin kadroları almalıdır. Bunu Çankırı için istiyoruz. Çankırı'nın geleceği için amaçlıyoruz. Burası Orta Anadolu'nun parlayan yıldızıdır. Çankırı Cumhur İttifakı kapsamında değildir. Buna rağmen dilimiz, üslubumuz, takip ettiğimiz siyasi strateji hiç kuşkusuz Cumhur ittifakına aynen uyacak, asla çelişmeyecek, çatışmayacaktır. Cumhur İttifakı MHP ile AK Parti'nin müşterek iradesidir. Diyoruz ki beka için milli karar, Cumhur için istikrar.

'Ne zamandan beri kirli ağızlar beka polemiği yapıyor'

AK Parti ile aynı kaderi paylaşıyoruz. Bir yanda illet diğer yandan sadakat var. Cumhur İttifakı Türk milletinin atar damarı, çarpan kalbidir. Safında durduğumuz yer Türkiye'dir. Mücadelemiz millet içindir. Hizmetimiz Çankırı'ya olacaktır. Sevdamız Türklüktür. Zillet ittifakı bekayı duydu mu ürküyor, korkuyor, şaşkına dönüyor. Bununla da kalmıyorlar bekayı ihmal ve inkar ediyor. Yüzsüzce bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor, ne zamandır kirli ağızların polemik konusu yapılıyor. Beka payidarlıktır, varoluştur, ilelebet yaşama arzusudur.

"Kılıçdaroğlu'nun ağzından FETÖ'ye bir tavır görülmemiştir''

Çankırı'nın başına bela kesilmişler, bekayı bilmezler. Türk milletinin tarihi haklarından, müktesebatlarından, gelecek ülkelerinden bihaber olanlar bekayı anlayamazlar. 31 Mart seçimi beka seçimidir. Bu gerçeği kimse yok sayamaz, hafife alamaz, inkar edemez. Güneşi balçıkla sıvamak mümkün müdür? Dünyayı tersinden döndürmek akıl kârı mıdır? 15 Temmuz'da neredeyse vatanımız işgal edilmiyor muydu? FETÖ'cüler Türk ve Türk düşmanlığı yapıp, başkentimizi bombalamadı mı? 250 vatan evladımızı şehit etmedi mi? Zillet ittifakı ve yancıları kime ne anlatıyor? 15 Temmuz'a tiyatro diyenler bekaya yüz çevirenlerdir. Kılıçdaroğlu'nu ağzından bir kez olsun PKK'ya, YPG'ye şiddetli tepki duyulmamıştır, FETÖ'ye doğrudan bir tavır görülmemiştir. Kürdistan diyen hainlere hiçbir tepkisi işitilmemiştir.

"31 Mart FETÖ'nün PKK'nın temizlenmesi için bir fırsattır''

Türkiye bölünmek, parçalanmak isteniyor. Vatanımızın yeniden işgali planlanıyor. 31 Mart'ta eğer zillet ittifakı öne çıkarsa önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açacaklar ardından siyasi istikrarsızlığa yatırım yapacaklar. Türk ve Türkiye düşmanları eşzamanlı şekilde üzerimize gelecekler, iç barışımızı baltalayacaklar. Allah göstermesin zillet hedefine ulaşırsa şehitlerimizin kemikleri sızlayacak, ecdadımızın ruhu muazzep olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 15 Temmuz'dan sonra ülkemizin istikrara kavuşturulmasında tarihi imkan ve altın fırsattır. Bu yeni hükümet sisteminin güçlenip, iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalıdır. Terörle mücadelenin tavsamaması, Fırat'ın doğusunun temizliği, FETÖ'nün bütünüyle imhası için 31 Mart fırsattır.

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